Нефтяной кризис 1973 года

Нефтяной кризис между осенью 1973 г. и зимой 1974 г. заморозил большую часть экономики Западной Европы и США. Стоимость нефти, импортированной из запасов Ближнего Востока, резко выросла на 300% за 5 месяцев.

Европейцы были вынуждены раньше выключать свет и оставлять машины дома. Инфляция резко возросла во всем Европейском сообществе, в то время как темпы роста резко упали. Правительства заморозили цены на энергоносители. Западная Европа и США столкнулись с новым экономическим явлением, стагфляцией, что означает "застой плюс инфляция".

Нефтяной шок имел непосредственную геополитическую причину — так называемую войну Судного дня в октябре 1973 года, в которой Израиль одержал победу над коалицией арабских государств. Коалиция тогда заявила, что еврейское государство победило благодаря военным поставкам из США и политической поддержке некоторых стран Западной Европы.

Впервые арабские государства выступили единым фронтом. Проамериканская монархия Саудовской Аравии объединилась с республиками Египта, Сирии и Ливии, которых поддерживал Советский Союз. Все вместе они решили постепенно сократить добычу сырой нефти на 25%.

Тем не менее коренная причина нефтяного шока была в основном монетарной. В 1971 году администрация Никсона отказалась от привязки к золотому доллару, чтобы противостоять рецессии. Арабским производителям пришлось поднять цены, чтобы компенсировать девальвацию доллара - валюты, используемой для покупки нефти.

Стагфляция захлестнула Европейскую валютную систему, зародыш евро. Европейский стабилизационный механизм должен был заменить на европейском уровне механизм доллар/золото, предложив Европейскому экономическому сообществу собственную систему управления валютами. Это было одной из причин, по которой Великобритания присоединилась к ЕС в те годы, за несколько месяцев до войны Судного дня.

После антиутопических экономических и политических прогнозов тех лет Запад научился производить автомобили с меньшим потреблением и диверсифицировать поставки ископаемых энергоносителей Новые запасы нефти были обнаружены в Северном море, а СССР за несколько лет стал одним из крупнейших экспортеров нефти в мире.