Байден грозит нефтяным гигантам

Президент США Джо Байден обвинил нефтяных гигантов в использовании войны для получения сверхприбыли и пообещал рассмотреть вопрос о новых налогах. В Белом доме считают, что эти компании, удерживая высокие цены на топливо, наживаются за счёт американцев. Поводом для резкого заявления Байдена за несколько дней до промежуточных выборов в Конгресс стали отчёты о росте доходов Exxon Mobil, Shell и Chevron.

Рекордная прибыль нефтяных компаний связана не с тем, что делают что-то новое или инновационное. Их прибыль – это плоды войны. Доходы от жестокого конфликта, который опустошает Украину и причиняет боль десяткам миллионов людей по всему миру.

Вместо того, чтобы увеличить инвестиции в Америку или дать американским потребителям передышку, их сверхдоходы идут к акционерам. Они выкупают свои акции, так что зарплаты руководителей резко возрастают. Это больше невозможно терпеть. Хватит. Джо Байден президент США

Против повышения налогов для бизнеса систематически выступают республиканцы, которые сохраняют половину мест в Сенате, так что инициатива Байдена может и не пройти Конгресс. Тем не менее это заявление может послужить серьёзным вкладом в привлечение избирателей на сторону демократов перед выборами: вопрос о ценах на топливо и инфляции называют сейчас одним из главных для граждан США.

Представители отрасли раскритиковали Байдена за это заявление. По словам главы Американского совета добычи и переработки нефти и газа Энн Брэдбери, увеличение налогов вероятнее всего обернулось бы дальнейшим ростом цен на энергию и топливо, что привело бы к ещё большим издержками для потребителей. Вместо этого ассоциация призывает власти решать проблему дисбаланса между спросом и предложением.