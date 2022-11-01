Байден грозит нефтяным гигантам

Байден грозит нефтяным гигантамКомментарии
Президент США Джо Байден обвинил нефтяных гигантов в использовании войны для получения сверхприбыли и пообещал рассмотреть вопрос о новых налогах. В Белом доме считают, что эти компании, удерживая высокие цены на топливо, наживаются за счёт американцев. Поводом для резкого заявления Байдена за несколько дней до промежуточных выборов в Конгресс стали отчёты о росте доходов Exxon Mobil, Shell и Chevron.
Против повышения налогов для бизнеса систематически выступают республиканцы, которые сохраняют половину мест в Сенате, так что инициатива Байдена может и не пройти Конгресс. Тем не менее это заявление может послужить серьёзным вкладом в привлечение избирателей на сторону демократов перед выборами: вопрос о ценах на топливо и инфляции называют сейчас одним из главных для граждан США.
Представители отрасли раскритиковали Байдена за это заявление. По словам главы Американского совета добычи и переработки нефти и газа Энн Брэдбери, увеличение налогов вероятнее всего обернулось бы дальнейшим ростом цен на энергию и топливо, что привело бы к ещё большим издержками для потребителей. Вместо этого ассоциация призывает власти решать проблему дисбаланса между спросом и предложением.