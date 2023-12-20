Германия: угольные ТЭC продолжат работу до конца марта 2024 года

By Maia Bondici and Radu Mocanu

Отказ от ископаемого топлива - наиважнейшая мера в борьбе с глобальным потеплением, согласились участники Конференции ООН по климату в Дубае. К 2030 году все страны должны утроить число возобновляемых источников энергии. Первым шагом к этому должно стать закрытие угольных электростанций.

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Правительство Германии заверяет, что возобновление работы угольных электростанций - временная мера. Берлин не отказывается от планов достичь нулевого уровня выбросов к 2045 году, отмечая, что в 2023-м более 50% энергии в Германии было произведено с помощью возобновляемых источников.

"Германия находится на правильном пути, когда речь идет об обеспечении энергией из возобновляемых источников. Я уверен, что в марте эти буроугольные станции будут закрыты. Любой другой подход был бы неразумным и даже юридически не мог бы быть одобрен", - говорит эксперт по энергетике Greenpeace Германия Карстен Шмид.

"Здесь, в этом районе, у нас большие проблемы с водой из-за добычи полезных ископаемых. Шахты иссушают почву, создавая проблемы на сотни лет. Когда вода возвращается обратно, её химический состав изменен, баланс нарушен", - напоминает эксперт экологической сети Grüne Liga Рене Шустер.

Для возобновления работы буроугольных шахт в стране были переселены тысячи людей. В посёлке Хорно проживали более 300 человек.

"Представьте, что грузовик забирает все вещи и уезжает. Через несколько дней, когда вы возвращаетесь, от вашего дома остаются одни руины. Все разлетелось в воздухе. Остался только пепел", - вспоминает бывший мэр Хорно Бернд Зигерт.

Правительство заявляет, что эти угольные электростанции будут закрыты к 31 марта 2024 года. В то же время представители кабмина будут искать решения, чтобы компенсировать выбросы углекислого газа от этих электростанций. Возобновят ли они работу следующей зимой, пока неизвестно.