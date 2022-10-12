Чемпионат мира по дзюдо в Ташкенте: дзюдо по-крупному

В седьмой день Чемпионата мира по дзюдо в Ташкенте вчерашние чемпионы встретились с обожающими их болельщиками. Новый герой Музаффарбек Туробоев подписал футболки и оставил незабываемые воспоминания.

В день тяжеловесов Арена "Хумо" была будто наэлектризована. Одна из самых впечатляющих женщин-бойцов в весе свыше 78 кг француженка Романа Дикко была в своей обычной блестящей форме. Серии мощных бросков и уверенная работа в партере позволили ей с легкостью выйти в финал.Там она встретилась с бразильянкой Беатрис Соузой, жаждущей получить свой первый титул чемпионки мира. Она также прекрасно выполняет броски. Получился финал, который все хотели увидеть.

Эффектная работа в партере позволила Дикко завоевать свой первый титул чемпионки мира на своем первом чемпионате мира. Невероятно эмоциональный момент — и, наконец, золото для сборной Франции.

Генеральный казначей Международной федерации дзюдо Насер Аль Тамими вручил чемпионке мира в весе свыше 78 кг её медаль.

Я чувствую, что сделала это. Раньше я не участвовала в чемпионатах мира. Это был мой первый раз, и я очень хотела вернуться домой с медалью, с золотой медалью, и я сделала это! Поэтому я так горжусь собой Романа Дикко чемпионка мира по дзюдо

В категории свыше 100 кг один человек заставил мир задержать дыхание — Сайто Тацуру. К его прошлому, настоящему и будущему — огромный интерес. У всех на устах вопрос: повысит ли он еще больше свой авторитет в Ташкенте?

Энди Гранду считали, скорее, аутсайдером, но кубинец вышел на татами в отличной форме. В тактическом финале кубинец поднялся на вершину мирового подиума впервые за 9 лет — важный результат для динамичной нации дзюдоистов.

Член Международной федерации дзюдо и президент института Кодокан Харуки Уэмура вручил медали.

Благодаря Международной федерации дзюдо, кубинская команда тренировалась в Венгрии три месяца, и я хотел бы посвятить свою медаль Международной федерации дзюдо за помощь, которую они оказали Энди Гранда чемпион мира по дзюдо

Сегодня президент Международной федерации дзюдо Мариус Визер и исполнительный директор FUJI TV Шин Томоока подписали контракт на права на трансляцию. Первоклассная вещательная компания будет продвигать дзюдо в Японии и во всем мире.

Ташкент возвел на пьедестал семь новых чемпионов мира и оставил незабываемые воспоминания для многих в мире дзюдо. Восторженная толпа и множество горящих своим делом дзюдоистов сделали это событие захватывающим дух.

Завтра наступит один из самых волнующих дней мирового тура дзюдо, захватывающее и динамичное соревнование команд. Чемпионы индивидуального турнира снова выйдут на татами, но на этот раз, объединившись в команду и подбадривая друг друга, чтобы определить, кто получит желанный титул чемпионов смешанной команды. На вершине — Франция, Япония стремится вернуть себе трон. Ставки высоки. Командный чемпионат мира по дзюдо обещает быть незабываемым.