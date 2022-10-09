"Грузинское сердце - победитель!": Тато Григалашвили стал чемпионом мира по дзюдо

На четвертый день первенства мира по дзюдо в Узбекистане на "Хумо Арене" состоялась красочная церемония открытия соревнований, которая предшествовала ярким поединкам.

Президент Международной федерации дзюдо Мариус Визер и премьер-министр Республики Узбекистан Абдулла Арипов официально открыли чемпионат, вселив в заполнивших трибуны узбекских болельщиков еще больше гордости за свой народ. А всеобщее исполнение гимна стало трогательным заключительным аккордом праздничной церемонии.

В весе до 63 кг, в отсутствие французской легенды дзюдо Кларисс Агбеньену, на высшую ступень пьедестала нацелилась канадская бронзовая призерка Олимпийских игр Катрин Бошемен-Пинар, и ее отличная подготовка обеспечила ей место в финале.

Там ей противостояла Мегуми Хорикава, рассчитывавшая добавить еще одно золото в копилку сборной Японии, в которой уже были 4 золотые медали. Ей на пути к финалу удавались очень эффектные броски. В решающем поединке Хорикава выполнила учи-мата, что позволило ей завоевать чемпионский титул. Японская спортсменка не скрывала своей безмерной радости.

Награду победительнице вручил премьер-министр Республики Узбекистан Абдулла Арипов.

Мегуми Хорикава: "Учи-мата - один из моих самых мощных бросков, и я очень рада выиграть финал чемпионата мира при помощи моей любимой техники".

У мужчин в категории до 81 килограмма в финал, как и в прошлом году, пробился Тато Григалашвили. Год назад в Будапеште он довольствовался серебряной медалью. В Ташкенте ему противостоял тот же соперник - Матиас Кассе из Бельгии. Бельгиец вырвал место в финале в ​​последний момент схватки с японцем Сотаро Фудзиварой.

Эпический матч-реванш стал одним из лучших поединков турнира, к которому два мощных дзюдоиста подошли на пике своей формы. Вся арена пылала от невероятного возбуждения. 22-летний грузинский спортсмен действовал активно и заработал ваза-ари, который позволил ему отобрать у Кассе титул чемпиона мира.

Тато Григалашвили отобрал титул чемпиона мира у Матиаса Кассе KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP

Медали лучшим дзюдоистам вручил президент Всемирной федерации тхэквондо Чунгвон Чоу.

Я добился победы благодаря моей грузинской душе. Моему грузинскому сердцу. Мы воины, мы нация воинов. Грузинское сердце - победитель Тато Григалашвили чемпион мира по дзюдо

На арену пришли и дзюдоисты, ставшие чемпионами мира накануне. Они встретились с восторженными болельщиками, многие из которых приехали издалека, чтобы получить автографы и сфотографироваться со своими героями. Для них это незабываемые впечатления. А дзюдо благодаря такому подходу, безусловно, завоевывает сердца все большего числа поклонников.