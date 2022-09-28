Ледники Швейцарии стремительно тают: 2022 год стал для них катастрофическим

"2022 год стал катастрофическим для швейцарских ледников": растаяло три кубических километра льда - а это три триллиона литров воды. Таково заключение Криосферной комиссии Швейцарской академии наук. В нынешнем году ледники потеряли 6% от своего общего объема из-за сухой зимы и нескольких волн летней жары. Это рекорд скорости таяния льда, говорится в опубликованном докладе.

Ученые также констатировали увеличение площади отступления ледников, подчеркнув, что это процесс будет только ускоряться.

Маттиас Хусс, профессор гляциологии, руководитель отдела мониторинга ледников Швейцарии: "Если экстремальные явления будут продолжаться, то мы увидим исчезновение ледников гораздо раньше, чем этого можно было ожидать. Согласно климатическим сценариям, мы полагаем, что к 2100 году мы все еще сможем наблюдать некоторое количество льда на больших высотах. Но, если не будут приняты меры по защите климата, не будет сокращения выбросов парниковых газов в глобальном масштабе, то к 2100 году льда почти не останется".

В начале года снежный покров в Альпах был чрезвычайно легким. Затем в период с марта по май из Сахары пришла песчаная пыль. Загрязненный снег поглощал больше тепла и быстрее таял, лишая ледники защитного снежного покрова. Насколько серьезна ситуация демонстрирует произошедшая летом трагедия: в начале июле из-за обрушения участка ледника Мармолада, самого большого в итальянских Альпах, погибли 11 человек.