Суд в Екатеринбурге освободил Евгения Ройзмана, но ввёл для него ограничения

Бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана освободили в зале суда на слушаниях по мере пресечения. Судья ввела для него ряд ограничений, в частности, запрет использовать интернет, общаться с кем-либо, кроме родственников и правоохранителей, а также посещать публичные мероприятия.

Политика обвиняют по уголовной статье о дискредитации российской армии. Как рассказал на слушаниях следователь, преступным деянием признано использование оборотов «вторжение в Украину» и «война в Украине» в одной из видеозаписей на YouTube-канале политика. Ройзману грозит до трёх лет лишения свободы.

Сторона обвинения просила запретить бывшему мэру выходить из дома круглые сутки. По версии следствия, это необходимо, чтобы фигурант дела не оказал давление на свидетелей. Защита подчеркивала, что такие ограничения – это фактически домашний арест, а это слишком суровая мера пресечения по такому делу.

Сам Ройзман после задержания подчеркивал, что не намерен отказыватья от своих слов о российском вторжении. На суде он говорил, что это разбирательство «лежит не в юридическом поле».

Ранее в материале было ошибочно указано, что судья согласилась на фактический домашний арест для Евгения Ройзмана.