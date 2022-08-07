Бавария: реставрация "лебединого замка"

Романтический замок Нойшванштайн в регионе Альгойв — одно из самых известных туристических мест Германии и всей Европы. Его ежегодно посещают около 1,4 млн человек. Творение архитектора Эдуарда Риделя, бывшая резиденция короля Баварии Людвига II, который принимал непосредственное участие в создании проекта, будет полностью отремонтировано к 2024 году.

Работа в Тронном зале уже завершена. Он считается выражением образа самого короля, мостом между божественным и светским.

"В конце концов, замок был построен около 150 лет назад, и с тех пор это первая генеральная реставрация. (…) Самая большая проблема, конечно, заключается в том, что мы начали её в то время, как замок открыт. для посетителей, мы его не закрыли. Это не очень просто, когда приходят люди и в то же время ведутся ремонтные работы", - рассказывает Альберт Фюракер, государственный министр финансов и внутренних дел Баварии.

Реставрация замка, чьё название в переводе означает "Новый каменный лебедь", обойдётся федеральной земле Баварии примерно в 20 млн евро. Лебедь — геральдическая птица рода графов Швангау. Его преемником считал себя и король Людвиг.

_"Для нас важно сохранить это культурное наследие и вернуть его в такое состояние, чтобы Бавария могла гордиться своими памятниками". _

За замок Нойшванштайн и более 40 других подобных отвечает Bayerische Schlösserverwaltung (= Баварское управление дворцов), одно из крупнейших государственных музейных учреждений в Германии.

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