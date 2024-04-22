By Euronews и AP

По данным прокуратуры, как минимум с июня 2022 года трое граждан Германии передавали китайским чиновникам информацию об "инновационных технологиях, пригодных для использования в военных целях".

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В Германии арестованы три человека по подозрению в шпионаже в пользу Китая. Об этом сообщило Министерство внутренних дел ФРГ. По данным прокуратуры, они занимались сбором и передачей Пекину информации о технологиях, которые могут быть использованы в военных целях.

Все трое - немецкие граждане. И, по версии следствия, они работали на китайскую разведку как минимум с июня 2022 года.

Один из подозреваемых, которого в соответствии с немецкими законами о конфиденциальности называют только Томас Р., предположительно был агентом сотрудника Министерства государственной безопасности Китая и добывал для него в Германии информацию о "пригодных для использования в военных целях инновационных технологиях", говорится в заявлении федеральной прокуратуры.

По словам прокуроров, Томас Р. прибегал к посредничеству Хервига Ф. и Ины Ф. - супружеской пары, владеющей компанией в Дюссельдорфе, для связей и работы с немецкими исследователями.

Супруги якобы заключили соглашение с неназванным немецким университетом, который должен был проводить исследования для некоего китайского партнёра. Так, в рамках договорённости, университет готовил научную работу, посвящённую технологии изготовления деталей машин, которые могли бы использоваться для мощных корабельных двигателей, в том числе линкоров. За китайским партнёром стоял куратор Томаса Р., а весь проект финансировало китайское государство, утверждают прокуроры.

Они добавляют, что на момент ареста подозреваемые вели переговоры о дальнейших исследовательских проектах, которые могли бы быть полезны для увеличения боевой мощи военно-морских сил КНР.

Министр внутренних дел Германии назвала операцию_“большим успехом немецкой контрразведки”._ Нэнси Фезер также написала на сайте X, бывшем Twitter: "Сфера инновационных технологий из Германии, которые могут быть использованы в военных целях, затронутая в данном деле, является особенно чувствительной. Это делает ещё более важным последовательное решение этого вопроса, как нам удалось сделать в данном случае".

Подозреваемые также приобрели специальный лазер и без разрешения экспортировали его в Китай, заявили в прокуратуре.

В домах и офисах арестованных в Дюссельдорфе и Бад-Хомбурге, недалеко от Франкфурта, были проведены обыски.

На прошлой неделе, тоже в ФРГ, были задержаны двое немцев российского происхождения. Они, как полагает прокуратура, занимались подготовкой диверсий по заданию спецслужб России, в том числе - на американских объектах, чтобы воспрепятствовать оказанию военной помощи Украине.