Политика из АдГ судят за нацистский лозунг

Лидер АдГ в Тюрингии Бьорн Хёке предстал перед судом за нацистскую лексику и символику. Он намерен баллотироваться на пост главы региона на земельных выборах.

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Один из ведущих членов крайне правой немецкой партии "Альтернатива для Германии" Бьорн Хёке предстал перед судом в четверг по обвинению в использовании в 2021 году в своей речи запрещённого нацистского лозунга.

Хёке возглавляет региональное отделение АдГ в Тюрингии с 2013 года, года основания партии, и намерен баллотироваться в качестве ведущего кандидата от этой политической силы на региональных выборах 1 сентября.

Вольфганг Шредер, политолог Берлинского центра социальных наук:

"А поскольку он баллотируется на пост губернатора, естественно, возникает вопрос – кто он? И тогда вы сталкиваетесь с тем фактом, что он является политиком, которого, если спросить о его заявлениях и программных целях, наверняка можно назвать правым экстремистом и фашистом".

Бьорн Хёке обвинения отрицает, своё право на выбор слов он защищал и незадолго до начала суда. АдГ классифицируется государственным Управлением по защите Конституции как явно правая экстремистская партия.

Вольфганг Шредер, политолог Берлинского центра социальных наук:

"Все попытки классифицировать АдГ и отдельных политиков как правых экстремистов и этнических националистов не стали особым препятствием для подъема АдГ, поэтому я также предполагаю, что нынешний процесс закончится скорее в духе Хёкке. жертва, а Германия — страна, где свобода выражения мнений ограничена. Так что все абсурды, но вы можете их сформулировать в этой стране, потому что мы, наверное, самая либеральная и социальная страна в мире".

Перед началом процесса около 600 демонстрантов собрались у здания суда с плакатами: "Хёке — нацист" и "Стоп АдГ!"

В восточном городе Галле запланированы четыре судебных заседания, последнее состоится 14 мая. Хёке также предстоит второй судебный процесс, даты которого еще не установлены, по обвинению в подстрекательстве, связанном с публикацией в Telegram в 2022 году.