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Бомба времён Второй мировой войны найдена в Рейне

Американская бомба весом в 500 килограммов обнаружена в районе Кёльна
Американская бомба весом в 500 килограммов обнаружена в районе Кёльна Авторское право EBU
By Кнарик Хачатрян
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Американская бомба весом в 500 килограммов обнаружена в районе Кёльна. На время её разминирования судоходство по Рейну было перекрыто

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Неразорвавшуюся бомбу времен Второй мировой войны обнаружили экскаваторщики во время работ на судоходном канале возле набережной Кеннеди в Дойце, районе Кёльна. Это была американская бомба весом в 500 кг.

Служба обезвреживания боеприпасов окружного правительства Дюссельдорфа определила опасную зону в 500 метров.

Рейн был закрыт для судоходства на время операции по разминированию. Также были закрыты несколько дорог и туннель на берегу реки.

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