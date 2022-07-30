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Испания

В Европе зарегистрировали второй случай смерти от оспы обезьян

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Лаборатория по тестированию на оспу обезьян. Тейлорсвиль, Юта, США. 29 июля 2022
Лаборатория по тестированию на оспу обезьян. Тейлорсвиль, Юта, США. 29 июля 2022   -   Авторское право  AP Photo/Rick Bowmer

В Европе подтвердили второй случай смерти от оспы обезьян. Как и первый, о котором было объявлено накануне, он был зафиксирован в Испании. Ранее на уходящей неделе о пациенте, умершем от этой болезни, сообщили власти Бразилии. Еще как минимум пять случаев летального исхода были замечены в Африке: в Нигерии и Конго.

Оспа обезьян — вирусное заболевание, которое обычно протекает легче, чем натуральная оспа — её человечество победило сорок лет назад, благодаря вакцинации. Симптомы оспы обезьян — это характерная сыпь, высокая температура и боли в мышцах. Согласно статистике, подавляющее большинство зараженных — мужчины до 50-ти лет, вступавшие в сексуальные контакты с другими мужчинами. Именно этой категории людей власти советуют вакцинироваться.

На прошлой неделе ВОЗ объявила вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения.

"Сначала сыпь появилась только у меня на носу. И то только тогда, когда я попал в больницу и начал принимать антибиотики и парацетамол. Кажется, через пару дней после этого сыпь появилась также у меня на руках и ногах", — рассказывает выздоровевший от оспы обезьян Харун Тулунай.

На сегодня официально известно о более чем 22 тысячах случаев заражения оспой обезьян в почти 80 странах мира.