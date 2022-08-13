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США

Полиовирус в канализации: в Нью-Йорке и Лондоне призывают вакцинироваться

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 Alexander Kazakevich
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В сточных водах Нью-Йорка был обнаружен вирус, вызывающий полиомиелит.
В сточных водах Нью-Йорка был обнаружен вирус, вызывающий полиомиелит.   -   Авторское право  AP Photo/John Minchillo

Полиомиелит вернулся в США: вирус, вызывающий высокотрансмиссивное паралитическое заболевание, был обнаружен в ходе анализа сточных вод Нью-Йорка.

Пробы были взяты после того, как в конце июля в северном пригороде мегаполиса впервые за 10 лет был зафиксирован случай инфицирования. Болезнь вызвала частичный паралич ног у 20-летнего непривитого юноши.

По словам главы департамента здравоохранения штата, на один случай с выраженной клинической картиной приходятся несколько сотен бессимптомных случаев. 

"Мы обеспокоены результатами анализов, но не удивлены. Вакцинация – вот та броня, которая поможет защититься от опасного заболевания".

Власти призывают вакцинироваться всех, кто не уверен, что получил прививку в детстве. По данным мэрии, в Нью-Йорке имунной защитой обладают 86% детей в возрасте от 6 месяцев до 5 лет.

В начале года вспышка полиомиелита отмечалась в Израиле. В июне следы полиовируса обнаружили в канализации Лондона. Санитарные органы трёх стран ведут совместное расследование.