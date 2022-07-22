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Россия

Венгрия просит у России больше газа

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 Вероника Доваль
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Глава российского МИДа Сергей Лавров и министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто
Глава российского МИДа Сергей Лавров и министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто   -   Авторское право  أ ب

Вопрос о закупке сотен миллионов кубометров российского газа дополнительно стал главной целью визита министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто в Россию. В прошлом году Будапешт подписал с "Газпромом" долгосрочное соглашение, рассчитанное на 15 лет, благодаря которому обеспечил себе одни из самых низких цен на топливо в ЕС.

Петер Сийярто, министр иностранных дел Венгрии: "Закупка еще семисот миллионов кубометров природного газа в дополнение к уже подписанным контрактам необходима для обеспечения энергетической безопасности страны в ближайшие месяцы".

По словам Сийярто, в настоящее время у Венгрии нет возможности купить эти объемы газа где-либо еще, кроме как в России. Глава российского МИДа Сергей Лавров пообещал, что эта просьба будет рассмотрена.

Сергей Лавров, министр иностранных дел России: "Планомерно реализуются проекты в области экспорта российских углеводородов. Интересам наших стран в полной мере отвечает выполнение долгосрочных контрактов на экспорт природного газа из России в Венгрию, которые были заключены в прошлом году. Сегодня наши коллеги сообщили о заинтересованности венгерского правительства дополнительно закупить количество газа в текущем году. Эта просьба будет незамедлительно доложена и рассмотрена".

По данным МВФ, экономики Венгрии и Германии больше всего в ЕС зависят от поставок российского газа. Дефицит поставок может привести к падению венгерского ВВП более чем на 6 процентов.