В Венгрии - "гибридный режим выборной автократии"

Венгрия - единственный член Евросоюза, чей национальный план восстановления после пандемии ещё не утвержден учреждениями ЕС. Это означает, что страна не может получить 5,9 млрд евро, которые ей остро необходимы в условиях высокой инфляции. Эти деньги были заморожены Брюсселем, который обвиняет правительство Виктора Орбана в коррупции и нарушении принципов правового государства. Тем временем Европарламент подавляющим большинством голосов принял резолюцию, в которой говорится, что Венгрия - это уже не демократия, а гибридный режим выборной автократии. По словам докладчика по этой теме, Будапешт дискредитирует себя тесными связями с Москвой:

Война в Украине влияет на то, как Венгрия ведет себя в Совете ЕС с другими странами-членами, - сказала Гвендолин Дельбос-Корфилд. - Это реальная проблема, ведь это касается суверенитета Европейского Союза, его безопасности, а также нашей позиции в отношении России. Венгрия всё это подрывает, потому что она больше на стороне Путина и России, чем на стороне Украины".

Со своей стороны венгерское правительство обязалось создать независимый орган по борьбе с коррупцией. Эта и другие уступки институтам ЕС будут представлены в виде закона на следующей неделе. Представитель правящей партии "Фидес" в Европарламенте утверждает, что нападки других депутатов на её страну несвоевременны и неоправданны:

"В то время, как между Еврокомиссией и правительством Венгрии идут конструктивные переговоры, здесь происходит стигматизация, подстрекательство и создание проблем, - сказала Кинга Гал. - Сейчас нам снова пытаются диктовать. Большое спасибо, мы не просим этого диктата".

Европарламент рекомендует полностью прекратить выделение Венгрии денег из фондов ЕС до устранения названных недостатков. У Брюсселя есть всего несколько дней, чтобы ответить на обещания Будапешта. Еврокомиссия либо даст зелёный свет финансированию Венгрии, либо окончательно лишит денег правительство Орбана, либо опять отсрочит решение проблемы.