Виктор Орбан выступил против смешения рас в Европе

Виктор Орбан выступил против смешения рас в ЕвропеКомментарии
Волна возмущения поднялась в Европе после субботней речи премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, выступившего против смешения европейских и неевропейских рас.
"Есть мир, в котором европейцы смешиваются с людьми из-за пределов Европы. Это мир смешанных рас. А есть мы: мир, в котором европейцы смешиваются друг с другом", — заявил Виктор Орбан.
Страны, где смешиваются европейцы и неевропейцы "больше не являются нациями", добавил он.
"Мы услышали тошнотворную, отвратительную, нацистскую речь. Настораживает, что он — будучи премьер-министром Венгрии, политиком, человеком — мог произнести такую речь", — считает зампредседателя партии "Демократическая коалиция" Агнеш Вадаи.
В Румынии, где проходило выступление Виктора Орбана, на его слова отреагировали резко. Так, глава румынского МИД Богдан Ауреску назвал речь венгерского премьера "неприемлемой", а депутат Европарламента Алин Митуца — "бредовой" и "опасной".
Впрочем, некоторые венгры считают, что Виктор Орбан яркими заявлениями лишь пытался отвлечь внимание народа от экономических проблем.
"Думаю, это был такой кликбейт. Ничего общего с тем, что он на самом деле думает", — говорит жительница Будапешта.
В 2014-м году, на том же месте в Румынии, Виктор Орбан заявлял, что хочет построить в Венгрии "нелиберальную демократию".