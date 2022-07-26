Виктор Орбан выступил против смешения рас в Европе

Волна возмущения поднялась в Европе после субботней речи премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, выступившего против смешения европейских и неевропейских рас.

"Есть мир, в котором европейцы смешиваются с людьми из-за пределов Европы. Это мир смешанных рас. А есть мы: мир, в котором европейцы смешиваются друг с другом", — заявил Виктор Орбан.

Страны, где смешиваются европейцы и неевропейцы "больше не являются нациями", добавил он.

"Мы услышали тошнотворную, отвратительную, нацистскую речь. Настораживает, что он — будучи премьер-министром Венгрии, политиком, человеком — мог произнести такую речь", — считает зампредседателя партии "Демократическая коалиция" Агнеш Вадаи.

В Румынии, где проходило выступление Виктора Орбана, на его слова отреагировали резко. Так, глава румынского МИД Богдан Ауреску назвал речь венгерского премьера "неприемлемой", а депутат Европарламента Алин Митуца — "бредовой" и "опасной".

Впрочем, некоторые венгры считают, что Виктор Орбан яркими заявлениями лишь пытался отвлечь внимание народа от экономических проблем.

"Думаю, это был такой кликбейт. Ничего общего с тем, что он на самом деле думает", — говорит жительница Будапешта.

В 2014-м году, на том же месте в Румынии, Виктор Орбан заявлял, что хочет построить в Венгрии "нелиберальную демократию".