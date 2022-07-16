Соглашение с Софией открыло Скопье путь в ЕС

На фоне протестов оппозиции, которая воздержалась от голосования и покинула зал, парламент Северной Македонии в субботу поддержал предложение Франции, направленное на урегулирование спора с Болгарией и расчистку пути к давно назревшим переговорам о членстве в Европейском Союзе.

68 из 120 законодателей высказались за принятие документа. Соглашение предполагает внесение поправок в конституцию Северной Македонии с тем, чтобы признать болгарское меньшинство, а оставшиеся вопросы обсудить между Скопье и Софией. От Болгарии признание македонского языка не требуется.

Брюссель приветствовал это решение

"Поздравляем Северную Македонию с голосованием, которое теперь прокладывает путь к быстрому началу переговоров о вступлении", - написала в своём Твиттере председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Глава Евросовета Шарль Мишель назвал этот шаг "решающим для Северной Македонии и ЕС". А Верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель сказал, что это "важный этап на пути в ЕС для Албании и Северной Македонии в то время, когда нам нужно объединиться, чтобы противостоять общим вызовам».

Блок в главе с основной оппозиционной националистической партией VMRE-DPMNE (Демократическая партия за македонское национальное единство) с начала июля проводит ежедневные акции протеста против сделки, которая, по мнению участников , ставит под угрозу македонский язык и идентичность.

Мнения жителей страны разделились.

- По правде говоря, я не поддерживаю ни одну из сторон. Но я все же думаю, что так будет лучше.

- Я не удовлетворен. Я македонец, а не болгарин. Мы были македонцами на протяжении поколений. Кто хочет быть болгарином - пусть будет. Я македонец, и это соглашение плохое.

Теперь, когда парламент в Скопье одобрил соглашение, Европейский союз начнёт переговоры о вступлении с Албанией и Северной Македонией в следующий вторник. Об этом сообщили европейские источники.