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Северная Македония

Северная Македония: отказ ЕС до выборов доведёт

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 Андрей Позняков 
Северная Македония: отказ ЕС до выборов доведёт
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Премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев призвал провести досрочные парламентские выборы после того, как участники саммита ЕС отложили начало переговоров со Скопье о вступлении в Евросоюз. Как сообщает Reuters, одним из наиболее серьёзных противников сближения с Албанией и Северной Македонией оказался президент Франции Эммануэль Макрон.

Заев назвал решение саммита «исторической ошибкой» и нарушением обещаний. Предполагалось, что процесс вступления в ЕС и НАТО активизируется после согласия Скопье на переименование страны. «Я почувствовал, какой гнев, разочарование и даже фрустрацию испытали граждане», — рассказал премьер-министр. Он отметил, что рассматривал вариант собственной отставки, но решил не отказываться от борьбы. На досрочных выборах, по словам Заева, у избирателей будет возможность подтвердить своё доверие правительству и его курсу.

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