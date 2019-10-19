Северная Македония: отказ ЕС до выборов доведёт

Премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев призвал провести досрочные парламентские выборы после того, как участники саммита ЕС отложили начало переговоров со Скопье о вступлении в Евросоюз. Как сообщает Reuters, одним из наиболее серьёзных противников сближения с Албанией и Северной Македонией оказался президент Франции Эммануэль Макрон.

Заев назвал решение саммита «исторической ошибкой» и нарушением обещаний. Предполагалось, что процесс вступления в ЕС и НАТО активизируется после согласия Скопье на переименование страны. «Я почувствовал, какой гнев, разочарование и даже фрустрацию испытали граждане», — рассказал премьер-министр. Он отметил, что рассматривал вариант собственной отставки, но решил не отказываться от борьбы. На досрочных выборах, по словам Заева, у избирателей будет возможность подтвердить своё доверие правительству и его курсу.