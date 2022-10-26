Брюссель и Скопье подписали соглашение о FRONTEX

Скопье и Брюссель наводят мосты. Правительство Северной Македонии и Европейский Союз подписали соглашение о сотрудничестве в области наблюдения за границей в рамках FRONTEX (Европейского агентства пограничной и береговой охраны). Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, совершающая четырёхдневное турне по Балканам, отметила, что усилия Северной Македонии по сближению с ЕС приносят свои плоды:

"Переговорный процесс набирает обороты, проделана очень хорошая работа, наконец, на вашем языке. Я обещала вам, что мы подпишем соглашение о FRONTEX, переведённое на македонский язык, без сносок, без звёздочек наравне со всеми 24 языками Евросоюза. И сегодня мы это сделали".

Во время своего турне Урсула фон дер Ляйен надеется укрепить сотрудничество FRONTEX с Западными Балканами для повышения безопасности на внешних границах ЕС.

Frontex уже проводит совместные операции с такими странами, как Албания, Черногория и Сербия в соответствии с текущими соглашениями о статусе, все эти страны находятся на печально известном балканском маршруте нелегальной иммиграции.