Текстовая трансляция Euronews | Путин: "Конечная цель мной обозначена - это освобождение Донбасса"Комментарии
Президент РФ Владимир Путин назвал "освобождение Донбасса и безопасность РФ" конечной целью боевых действий в Украине. "Конечная цель мной обозначена - это освобождение Донбасса, защита этих людей, и создание условий, которые гарантировали бы безопасность самой России. Вот и всё. И работа идет спокойно, ритмично. Ну, как вы видите, войска двигаются и достигают тех рубежей, которые ставятся в качестве задач на определенном этапе этой боевой работы. Всё идет по плану", - сказал Путин.
Правозащитная организация Amnesty International провела расследование обстоятельств удара, нанесенного российской армией в марте по Мариупольскому драматическому театру, в результате которого погибли не менее 12 человек. В Amnesty пришли к выводу, что удар является военным преступлением, совершенным ВС РФ.
Директор национальной разведки США Аврил Хейнс считает, что цели президента России "по захвату большей части Украины" не изменились. По ее словам, Владимир Путин все еще хочет добиться нейтрального статуса Украины. Поэтому в настоящее время в США не рассматривают возможность заключения мира между РФ и Украиной. "На данном этапе мы не видим возможности для того, чтобы обе стороны пришли к достижению мирной договоренности", - сказала Хейнс.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после признания Сирией оккупационных структур на Донбассе, как государств, никаких отношений у Киева с этой страной не будет. "Россия все-таки выдавила из Сирии сообщение о якобы признании оккупационных структур на Донбассе. Якобы как государств. Это никчемная история. В таком случае никаких отношений Украины с Сирией больше не будет, а санкционное давление против Сирии будет. Наоборот: еще большее", - пообещал Зеленский.
Основатель компании Virgin Galactic Ричард Бренсон посетил Украину и провел встречу с президентом страны Владимиром Зеленским. Бренсон также побывал в Гостомеле, на аэродроме ГП "Антонов". По итогам визита Бренсон написал в соцсетях:
Я по-прежнему надеюсь, что Украина и ее народ одержат победу и выиграют эту войну, взяв под контроль свою территорию, свой суверенитет и свое будущее. Но больше, чем когда-либо, все мы должны объединиться и противостоять угрозе, с которой столкнулись Украина и мир.
НАТО в случае присоединения Финляндии и Швеции получит больше российского присутствия у границ альянса, заявил спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин.
"Йенс Столтенберг отчитывается, что Россия получит больше НАТО у своих границ. Рано радуется. Географию в школе не учил. В случае вступления Финляндии и Швеции в блок НАТО у его границ будет больше России", - написал Володин в своем Телеграм-канале в четверг.
Во вторник генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что предстоящий прием Финляндии и Швеции в НАТО - это сигнал президенту России Владимиру Путину о том, что дверь в альянс для новых стран останется открытой.
Руководство Санкт-Петербургского государственного университета уволило профессора кафедры истории СНГ и директора Центра по изучению истории Украины Татьяну Таирову-Яковлеву, передает Regnum.
В опубликованном на веб-сайте издания документе говорится, что вуз прекратил сотрудничать с Таировой 15 июня. В марте Таирова-Яковлева опубликовала в соцсетях антивоенное обращение и пожелала победы Украине.
Тысячи убитых и раненых гражданских лиц, массовые разрушения объектов гражданской инфраструктуры и жилых домов, произвольные задержания и насильственные исчезновения, пытки и жестокое обращение, сексуальное насилие – вот к чему привело вооруженное нападение России на Украину. Об этом говорится в опубликованном докладе Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине.
В докладе, который охватывает период с 24 февраля до 15 мая, задокументированы сообщения о массовых убийствах мирных жителей более чем в 30 населенных пунктах Украины, в том числе в Киевской, Черниговской, Харьковской и Сумской областях. Убийства были совершены в конце февраля и марте, когда эти территории находились под контролем ВС РФ, сообщает Служба новостей ООН.
В документе приведены подтверждения заявлений о принудительном военном призыве связанными с Россией вооруженными группами в Донецке и Луганске. В Управлении ООН по правам человека напоминают, что принуждение гражданских лиц к службе в рядах вооруженных сил вражеской стороны является грубым нарушением международного права.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после признания Сирией оккупационных структур на Донбассе, как государств, никаких отношений у Киева с этой страной не будет.
"Россия все-таки выдавила из Сирии сообщение о якобы признании оккупационных структур на Донбассе. Якобы как государств. Это никчемная история. В таком случае никаких отношений Украины с Сирией больше не будет, а санкционное давление против Сирии будет. Наоборот: еще большее", - заявил Зеленский в видеообращении в ночь на четверг.
Накануне Сирия официально признала независимость и суверенитет самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
Удар по драмтеатру в Мариуполе является военным преступлением, совершенным вооруженными силами РФ,говорится в докладе международной правозащитной организации Amnesty International.
"После нескольких месяцев тщательного расследования, анализа спутниковых снимков и опроса десятков свидетелей мы пришли к выводу, что удар был явным военным преступлением, совершенным российскими войсками", - заявила генеральный секретарь Amnesty International Аньес Калламар.
Авторы расследования полагают, что при атаке на театр в Мариуполе военные РФ нарушили основные принципы международного гуманитарного права, регулирующего вооруженные конфликты.
16 марта российские военные сбросили с самолетов две мощные бомбы на здание театра, говорится в докладе. В результате взрыва обрушилась крыша и части двух несущих стен. В этот момент в театре и вокруг него находились сотни мирных жителей.
Китайский производитель смартфонов Honor, ранее принадлежавший компании Huawei, приостановил официальные поставки устройств в РФ. Об этом газете "Ведомости" рассказал источник в одном из дистрибуторов электроники и подтвердил собеседник на телекомрынке, близкий к крупному оператору.
Официальных заявлений об уходе с российского рынка Honor не делал, однако поставки устройств этого производителя в Россию прекратились еще в марте. Сейчас китайская компания ищет партнеров в Армении, Грузии и уже достигла договоренности в Узбекистане, чтобы ввозить в РФ смартфоны с помощью параллельного импорта.
Постановление правительства, отменяющее ответственность за серый (параллельный) импорт, было подписано премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным 30 марта.
Директор национальной разведки США Аврил Хейнс считает, что цели президента России "по захвату большей части Украины" не изменились.
По словам Хейнс, Владимир Путин все еще хочет добиться нейтрального статуса Украины, поэтому в настоящее время в США не рассматривают возможность заключения мира между Россией и Украиной.
"На данном этапе мы не видим возможности для того, чтобы обе стороны пришли к достижению мирной договоренности", - сказала Хейнс, выступая на конференции, организованной Министерством торговли США.
Президент РФ Владимир Путин назвал "освобождение Донбасса и безопасность РФ" конечной целью вторжения в Украину.
"Конечная цель мной обозначена - это освобождение Донбасса, защита этих людей, и создание условий, которые гарантировали бы безопасность самой России. Вот и всё. И работа идет спокойно, ритмично. Ну, как вы видите, войска двигаются и достигают тех рубежей, которые ставятся в качестве задач на определенном этапе этой боевой работы. Всё идет по плану", - сказал Путин на встрече с журналистами в Ашхабаде после участия в Каспийском саммите.
Российский президент заявил, что армия не наносит ударов по гражданским объектам в Украине: "Просто так по полям у нас никто не стреляет и не бьет, как правило, это делается по разведанным целям. Уверен, что в этом случае было то же самое. Прячут же технику, особенно которую с Запада доставляют, во всяких ангарах, заводах, в цехах, где технику ремонтируют или приводят в порядок после длительного периода перегонки из-за границ".