Текстовая трансляция Euronews | Путин: "Конечная цель мной обозначена - это освобождение Донбасса"

Президент РФ Владимир Путин назвал "освобождение Донбасса и безопасность РФ" конечной целью боевых действий в Украине. "Конечная цель мной обозначена - это освобождение Донбасса, защита этих людей, и создание условий, которые гарантировали бы безопасность самой России. Вот и всё. И работа идет спокойно, ритмично. Ну, как вы видите, войска двигаются и достигают тех рубежей, которые ставятся в качестве задач на определенном этапе этой боевой работы. Всё идет по плану", - сказал Путин.

Правозащитная организация Amnesty International провела расследование обстоятельств удара, нанесенного российской армией в марте по Мариупольскому драматическому театру, в результате которого погибли не менее 12 человек. В Amnesty пришли к выводу, что удар является военным преступлением, совершенным ВС РФ.

Директор национальной разведки США Аврил Хейнс считает, что цели президента России "по захвату большей части Украины" не изменились. По ее словам, Владимир Путин все еще хочет добиться нейтрального статуса Украины. Поэтому в настоящее время в США не рассматривают возможность заключения мира между РФ и Украиной. "На данном этапе мы не видим возможности для того, чтобы обе стороны пришли к достижению мирной договоренности", - сказала Хейнс.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после признания Сирией оккупационных структур на Донбассе, как государств, никаких отношений у Киева с этой страной не будет. "Россия все-таки выдавила из Сирии сообщение о якобы признании оккупационных структур на Донбассе. Якобы как государств. Это никчемная история. В таком случае никаких отношений Украины с Сирией больше не будет, а санкционное давление против Сирии будет. Наоборот: еще большее", - пообещал Зеленский.