Россия активизировала удары по Украине: разрушения в Киеве

By Euronews

Столица Украины подверглась третьему интенсивному российскому обстрелу за последние пять дней

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Украина в понедельник пережила еще одну ночь интенсивных воздушных бомбардировок: были зафиксированы атаки на Киев и несколько других городов.

В последнее время Россия активизировала авиаудары - столица Украины подверглась третьему обстрелу за последние пять дней. Обломки уничтоженных ПВО ракет упали в Печерском, Соломенском и Днепровском районах.

Частично разрушена центральная часть здания Киевской государственной академии декоративно-прикладного искусства и дизайна.

Последствия удара снял на видео мэр Киева Виталий Кличко: "Очередное проявление терроризма. Прямо сейчас, в Печерском районе города Киева. Мы видим учебное заведение, прямо за мной, разрушенное взрывом. Сирены и взрывы прозвучали одновременно, это значит, что было задействовано баллистическое оружие".

Российские войска также атаковали ударными беспилотниками Одесскую и Николаевскую области, по меньшей мере 11 человек получили ранения.

Представители украинских оборонных ведомств утверждают, что воздушная атака была предпринята со стороны Черного моря и что большая ее часть была направлена на гражданскую инфраструктуру, включая электростанции.

Около 20 000 человек в Харькове, втором по величине городе Украины, остались без электричества.

Новая серия ударов по Украине была нанесена Россией через три дня после нападения на концертный зал в Подмосковье, в результате которого погибли более 130 человек.

Президент России Владимир Путин попытался связать этот теракт с Украиной, хотя ответственность за него взяла на себя группировка "Исламское государство".

Аналитики считают, что Путин может использовать эту трагедию для укрепления поддержки войны и как предлог для эскалации атак на Украину.