Россия активизировала удары по Украине: разрушения в Киеве

Столица Украины подверглась третьему интенсивному российскому обстрелу за последние пять дней
Украина в понедельник пережила еще одну ночь интенсивных воздушных бомбардировок: были зафиксированы атаки на Киев и несколько других городов.
В последнее время Россия активизировала авиаудары - столица Украины подверглась третьему обстрелу за последние пять дней. Обломки уничтоженных ПВО ракет упали в Печерском, Соломенском и Днепровском районах.
Частично разрушена центральная часть здания Киевской государственной академии декоративно-прикладного искусства и дизайна.
Последствия удара снял на видео мэр Киева Виталий Кличко: "Очередное проявление терроризма. Прямо сейчас, в Печерском районе города Киева. Мы видим учебное заведение, прямо за мной, разрушенное взрывом. Сирены и взрывы прозвучали одновременно, это значит, что было задействовано баллистическое оружие".
Российские войска также атаковали ударными беспилотниками Одесскую и Николаевскую области, по меньшей мере 11 человек получили ранения.
Представители украинских оборонных ведомств утверждают, что воздушная атака была предпринята со стороны Черного моря и что большая ее часть была направлена на гражданскую инфраструктуру, включая электростанции.
Около 20 000 человек в Харькове, втором по величине городе Украины, остались без электричества.
Новая серия ударов по Украине была нанесена Россией через три дня после нападения на концертный зал в Подмосковье, в результате которого погибли более 130 человек.
Президент России Владимир Путин попытался связать этот теракт с Украиной, хотя ответственность за него взяла на себя группировка "Исламское государство".
Аналитики считают, что Путин может использовать эту трагедию для укрепления поддержки войны и как предлог для эскалации атак на Украину.