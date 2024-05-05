Зеленский назвал Бога союзником в войне с Россией

By Euronews

Владимир Зеленский обратился к украинцам по случаю Пасхи и выразил уверенность, что "у Бога на плече - шеврон с украинским флагом"

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Украина отмечает третью Пасху в условиях войны. Несмотря на большой религиозный праздник Россия снова атаковала украинскую территорию беспилотниками. В основном, удары были нанесены по восточной части Украины.

По данным украинских ВВС, в воскресенье Россия выпустила 24 БПЛА "Шахед", 23 из которых были сбиты средствами ПВО. Шесть человек, включая ребенка, получили ранения в результате удара беспилотника по жилому сектору Харькова.

Власти Киева призвали жителей города следить за православными пасхальными богослужениями в режиме онлайн из-за соображений безопасности.

Тем временем ситуация на линии фронта для ВСУ ухудшается, Россия продолжает штурмовать Часов Яр в Донецкой области.

Кроме того, по данным аналитиков американского Института изучения войны, в ночь на 4 мая российские войска совершили заметное тактическое продвижение на северо-запад от Авдеевки в районе Архангельского.

Эксперты ISW полагают, что российские войска, вероятно, пытаются воспользоваться ограниченным временным "окном" до прибытия западной военной помощи, интенсифицируя наступательные операции и могут осуществить дальнейшие тактические шаги в этом направлении в ближайшем будущем.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем пасхальном обращении призвал украинцев к единству в молитве и назвал Бога "союзником" в войне с Россией.

Зеленский призвал украинцев объединиться в молитве друг за друга и за солдат на передовой. На видео, снятом перед Софийским собором в Киеве, в традиционной вышиванке, Зеленский сказал, что у Бога "на плече шеврон с украинским флагом". С таким союзником жизнь обязательно победит смерть, уверен украинский президент.

Владимир Зеленский, президент Украины: "Библия учит нас любви к ближнему. А настоящее показало нам истинное значение этого слова. Когда все мы стали друг другу ближними. А бывший сосед, который постоянно набивался нам в братья, для нас далек навеки. Он нарушил все заповеди, потребовал наш дом, пришел нас убивать. Мир видит это. Бог знает это. И мы верим: у Бога на плече - шеврон с украинским флагом. Так что с таким союзником жизнь точно победит смерть".

Большинство украинцев относят себя к православным христианам, хотя церковь разделена. Многие принадлежат к независимой Православной церкви Украины. Соперничающая с ней Украинская православная церковь была верна патриарху в Москве, пока не отделилась от российской церкви после вторжения 2022 года, и многие украинцы относятся к ней с подозрением.