Израиль отказывается заканчивать военную операцию в Газе

Переговоры о прекращении огня в Газе под угрозой: группировка ХАМАС атаковала израильский КПП "Керем-Шалом". Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль не станет выполнять требование боевиков о завершении военной операции в анклаве.

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Израиль не согласится на требования ХАМАС и продолжит военную операцию в Секторе Газа, пока не будут достигнуты все её цели. Такое заявление сделал премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху в то время, как в Египте идут переговоры о прекращении огня.

Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля:

"Мы не готовы мириться с ситуацией, при которой батальоны ХАМАС вылезут из своих укрытий, снова возьмут под контроль Газу, восстановят свою военную инфраструктуру и вернутся, чтобы угрожать гражданам Израиля, соседским общинам, городах на юге Израиля и во всех частях страны. В таком случае, очередное 7 октября будет лишь вопросом времени".

Он добавил, что Израиль согласится на паузу в боевых действиях в обмен на удерживаемых боевиками заложников.

Обстрел КПП "Керем-Шалом"

Под угрозу срыва переговорный процесс поставила воскресная атака боевиков ХАМАС в районе "Керем-Шалом" - главного израильского контрольно-пропускного пункта гуманитарной помощи в Газу.

Как сообщили в ЦАХАЛ, террористы совершили 10 пусков снарядов в направлении КПП. Представители ХАМАС заявили, что целью группировки были израильские военные. По данным, местных СМИ, по меньшей мере 10 человек получили ранения, трое из них - серьёзные.

По распоряжению израильских властей терминал закрыт, поставки гуманитарных грузов через него прекращены. Когда он возобновит свою работу - не уточняется.

В ООН регулярно напоминают о том, что сектор Газа переживает тяжелейший гуманитарный кризис, местному населению остро не хватает продовольствия, медикаментов и других товаров и предметов первой необходимости.