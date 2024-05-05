Израиль закрывает офисы телеканала Al Jazeera

By Euronews

Власти Израиля решили закрыть офисы телеканала Al Jazeera на территории страны, назвав его провокационным

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Правительство Израиля единогласно проголосовало за закрытие местных офисов принадлежащей Катару вещательной компании Al Jazeera.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху объявил об этом решении на платформе X, но подробности о последствиях этого шага для телеканала, о том, когда оно вступит в силу, а также о том, является ли эта мера постоянной или временной, остаются неясными.

Корреспондент арабской службы Al Jazeera сообщил, что распоряжение затронет деятельность телеканала в Израиле и в восточном Иерусалиме, откуда он ведет прямые трансляции уже несколько месяцев после теракта 7 октября, спровоцировавшего войну в Газе. По словам журналиста, это не повлияет на деятельность Al Jazeera на палестинских территориях.

Израильские СМИ сообщили, что голосование позволяет Израилю заблокировать работу канала в стране на 45 дней.

"Возглавляемое мной правительство единогласно приняло решение: в Израиле будет закрыт провокационный канал Al Jazeera", - написал Нетаньяху в X.

Al Jazeera решительно отрицает, что занимается подстрекательством против Израиля.

Это решение обострило давнюю вражду Израиля с Al Jazeera. Оно также грозит усилить напряженность в отношениях с Катаром, которому принадлежит телеканал, тогда как Доха играет ключевую роль в посреднических усилиях по прекращению войны в Газе.

Al Jazeera - одно из немногих международных СМИ, которое оставалось в Газе на протяжении всей войны, транслируя кровавые сцены авиаударов и переполненных больниц и обвиняя Израиль в массовых убийствах. Израиль обвиняет Al Jazeera в сотрудничестве с ХАМАС.

Если англоязычная версия Al Jazeera напоминает программы других крупных вещательных сетей, ее арабское подразделение часто публикует дословные видеозаписи выступлений лидеров ХАМАС и других экстремистских группировок в регионе. Подобным образом телеканал подвергался жесткой критике со стороны США во время оккупации Ирака после вторжения в 2003 году, в результате которого был свергнут правитель Саддам Хусейн.