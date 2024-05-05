Израиль закрывает офисы телеканала Al Jazeera

Власти Израиля решили закрыть офисы телеканала Al Jazeera на территории страны, назвав его провокационным
Правительство Израиля единогласно проголосовало за закрытие местных офисов принадлежащей Катару вещательной компании Al Jazeera.
Премьер-министр Биньямин Нетаньяху объявил об этом решении на платформе X, но подробности о последствиях этого шага для телеканала, о том, когда оно вступит в силу, а также о том, является ли эта мера постоянной или временной, остаются неясными.
Корреспондент арабской службы Al Jazeera сообщил, что распоряжение затронет деятельность телеканала в Израиле и в восточном Иерусалиме, откуда он ведет прямые трансляции уже несколько месяцев после теракта 7 октября, спровоцировавшего войну в Газе. По словам журналиста, это не повлияет на деятельность Al Jazeera на палестинских территориях.
Израильские СМИ сообщили, что голосование позволяет Израилю заблокировать работу канала в стране на 45 дней.
"Возглавляемое мной правительство единогласно приняло решение: в Израиле будет закрыт провокационный канал Al Jazeera", - написал Нетаньяху в X.
Al Jazeera решительно отрицает, что занимается подстрекательством против Израиля.
Это решение обострило давнюю вражду Израиля с Al Jazeera. Оно также грозит усилить напряженность в отношениях с Катаром, которому принадлежит телеканал, тогда как Доха играет ключевую роль в посреднических усилиях по прекращению войны в Газе.
Al Jazeera - одно из немногих международных СМИ, которое оставалось в Газе на протяжении всей войны, транслируя кровавые сцены авиаударов и переполненных больниц и обвиняя Израиль в массовых убийствах. Израиль обвиняет Al Jazeera в сотрудничестве с ХАМАС.
Если англоязычная версия Al Jazeera напоминает программы других крупных вещательных сетей, ее арабское подразделение часто публикует дословные видеозаписи выступлений лидеров ХАМАС и других экстремистских группировок в регионе. Подобным образом телеканал подвергался жесткой критике со стороны США во время оккупации Ирака после вторжения в 2003 году, в результате которого был свергнут правитель Саддам Хусейн.