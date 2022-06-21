Дела о распространении "фейков" о российской армии набирают обороты

Дела о распространении "фейков" о российской армии набирают оборотыКомментарии
В Мещанском суде Москвы стартовал процесс по делу муниципального депутата Красносельского района Алексея Горинова, его обвиняют в распространении "фейков" о российской армии.
Политик заявил, что антивоенные высказывания на заседании совета депутатов 15 марта – это выражение его "личного мнения". Тогда Горинов упомянул о гибели украинских детей, а также отказался называть войну в Украине "спецоперацией".
По версии прокуратуры, мундеп "вступил в сговор" с покинувшей Россию коллегой Еленой Котёночкиной, исходя из мотивов "политической ненависти".
По словам Павла Чикова, главы Международной правозащитной группы "Агора" и бывшего члена СПЧ, на вооружении у российских силовиков более 20 статей, которые применяются к тем, кто выступает против войны.
По данным правозащитников, в России открыты более двух с половиной тысяч административных дел о дискредитации вооруженных сил. Размер штрафа по новой статье составляет до 50 тысяч рублей.
Также известно о 63 уголовных делах о распространении "фейков", за это грозит до 15 лет тюрьмы. Павел Чиков отметил, что "до начала июня уголовное дело по этой статье появлялось каждый рабочий день".
Обвинения были выдвинуты журналистам и нескольким муниципальным депутатам в Москве, Омске, Новосибирске и тд. Тем не менее новое законодательство применяется не только к публичным людям: глава "Агоры" указывает на то, что большинство дел касается региональных активистов и простых пользователей социальных сетей.
По словам юриста, одной из целей "пакета законов о военной цензуре" стало снижение протестной активности в России, при этом применение новых статей сопровождалось "массовой блокировкой сайтов и давлением на журналистов".
По данным проекта ОВД-инфо, объявленного "иностранным агентом", с 24 февраля в России были задержаны более 15 тысяч участников антивоенных акций.
Следите за новостями Euronews в наших приложениях на Google Play и App Store.