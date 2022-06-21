Дела о распространении "фейков" о российской армии набирают обороты

В Мещанском суде Москвы стартовал процесс по делу муниципального депутата Красносельского района Алексея Горинова, его обвиняют в распространении "фейков" о российской армии.

Политик заявил, что антивоенные высказывания на заседании совета депутатов 15 марта – это выражение его "личного мнения". Тогда Горинов упомянул о гибели украинских детей, а также отказался называть войну в Украине "спецоперацией".

По версии прокуратуры, мундеп "вступил в сговор" с покинувшей Россию коллегой Еленой Котёночкиной, исходя из мотивов "политической ненависти".

По словам Павла Чикова, главы Международной правозащитной группы "Агора" и бывшего члена СПЧ, на вооружении у российских силовиков более 20 статей, которые применяются к тем, кто выступает против войны.

В общей сложности число преследуемых только по уголовным делам приближается к двум сотням по стране. Это больше, чем, например, в прошлом году по делам, связанным с протестами в защиту Алексея Навального. Очевидно, что за первое полугодие 2022 года мы имеем топовое количество политически мотивированных уголовных дел в стране. Павел Чиков руководитель Международной правозащитной группы "Агора"

По данным правозащитников, в России открыты более двух с половиной тысяч административных дел о дискредитации вооруженных сил. Размер штрафа по новой статье составляет до 50 тысяч рублей.

Также известно о 63 уголовных делах о распространении "фейков", за это грозит до 15 лет тюрьмы. Павел Чиков отметил, что "до начала июня уголовное дело по этой статье появлялось каждый рабочий день".

Обвинения были выдвинуты журналистам и нескольким муниципальным депутатам в Москве, Омске, Новосибирске и тд. Тем не менее новое законодательство применяется не только к публичным людям: глава "Агоры" указывает на то, что большинство дел касается региональных активистов и простых пользователей социальных сетей.

С середины марта эта статья о дискредитации вооружённых сил фактически заменила собой основную статью о протестных акциях: статья 20.3.3 КоАП заменила 20.2, которая последние годы была направлена против участников уличных митингов, пикетов, шествий. Павел Чиков руководитель Международной правозащитной группы "Агора"

По словам юриста, одной из целей "пакета законов о военной цензуре" стало снижение протестной активности в России, при этом применение новых статей сопровождалось "массовой блокировкой сайтов и давлением на журналистов".

По данным проекта ОВД-инфо, объявленного "иностранным агентом", с 24 февраля в России были задержаны более 15 тысяч участников антивоенных акций.

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