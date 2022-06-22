Окружение Лисичанска и пожар на НПЗ в России

Окружение Лисичанска и пожар на НПЗ в РоссииКомментарии
Российские войска успешно продвигаются к Лисичанску и вскоре смогут атаковать окраины города, об этом говорится в отчёте экспертов американского Института изучения войны (ISW), которые отмечают, что россияне решили не форсировать реку Северский Донец, а наступать с юга.
Команда немецкой газеты Bild попала под обстрел на выезде из Лисичанска. В издании сообщили, что автомобиль с журналистами, предположительно, обстреляли из миномёта. Никто не пострадал.
Бои также продолжаются на территории химзавода "Азот", где укрываются мирные жители.
Минобороны Россииутверждает об ударах по более, чем 250 военным целям в Луганской области,а также об уничтожении топливного терминала в Николаеве.
В среду стало также известно о пожаре на крупнейшем на юге России нефтеперерабатывающим заводе в Новошахтинске Ростовской области.По данным местных властей, пострадавших нет. Глава региона Василий Голубев сообщил, что на месте обнаружены следы двух беспилотников.
Украинские СМИ отмечают, что ближайшие позиции ВСУ находятся приблизительно в 170 километрах от НПЗ.
Нарастает напряжение в акватории Чёрного моря. В украинском оперативном командовании "Юг" заявили о гибели 49 российских солдат, а также поражении зенитно-ракетного комплекса "Панцирь" на острове Змеиный.
Российские военные утверждают, что в районе острова были сбиты украинские дроны и перехвачены снаряды реактивной системы залпового огня.
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