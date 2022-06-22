Окружение Лисичанска и пожар на НПЗ в России

Российские войска успешно продвигаются к Лисичанску и вскоре смогут атаковать окраины города, об этом говорится в отчёте экспертов американского Института изучения войны (ISW), которые отмечают, что россияне решили не форсировать реку Северский Донец, а наступать с юга.

Команда немецкой газеты Bild попала под обстрел на выезде из Лисичанска. В издании сообщили, что автомобиль с журналистами, предположительно, обстреляли из миномёта. Никто не пострадал.

Репортёр Bild Пауль Ронцхаймер рассказал об обстреле

Бои также продолжаются на территории химзавода "Азот", где укрываются мирные жители.

Минобороны Россииутверждает об ударах по более, чем 250 военным целям в Луганской области,а также об уничтожении топливного терминала в Николаеве.

В среду стало также известно о пожаре на крупнейшем на юге России нефтеперерабатывающим заводе в Новошахтинске Ростовской области.По данным местных властей, пострадавших нет. Глава региона Василий Голубев сообщил, что на месте обнаружены следы двух беспилотников.

Украинские СМИ отмечают, что ближайшие позиции ВСУ находятся приблизительно в 170 километрах от НПЗ.

Нарастает напряжение в акватории Чёрного моря. В украинском оперативном командовании "Юг" заявили о гибели 49 российских солдат, а также поражении зенитно-ракетного комплекса "Панцирь" на острове Змеиный.

Российские военные утверждают, что в районе острова были сбиты украинские дроны и перехвачены снаряды реактивной системы залпового огня.

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