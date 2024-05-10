Богатый символизмом визит Си Цзиньпина в Европу

"О положении Союза": Китайцы поглядывают на Россию. Ненависть к евреям и мусульманам. Злачный островок свободы в Будапеште

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Программу ведёт из Брюсселя Штефан Гробе:"Угадайте, кто пришел на ужин на этой неделе: впервые за пять лет китайский президент Си Цзиньпин приехал в Европу. Визит, скромный по содержанию, но богатый символизмом. Он начался во Франции, а затем продолжился в Венгрии и Сербии – странах, близких к России. Тонкое напоминание о том, куда смотрят китайцы.

В Париже переговоры Си Цзиньпина с Эммануэлем Макроном и Урсулой фон дер Ляйен были посвящены надвигающемуся торговому конфликту по поводу электромобилей и Украине. Последняя вызывает особую озабоченность Европы, поскольку в последнее время Пекин резко увеличил продажи Москве деталей двойного назначения, используемых в ракетах и беспилотниках.

Китайцы поглядывают на Россию

Попытки Европы убедить КНР не поддерживать Россию звучали довольно академично.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен:

Мы рассчитываем на то, что Китай использует всё своё влияние на Россию, чтобы положить конец её агрессивной войне против Украины. Президент Си сыграл важную роль в деэскалации безответственной ядерной угрозы со стороны России, и я уверена, что президент Си будет продолжать это делать.

Визит Си в Европу состоялся в период геополитической неопределенности на фоне роста политического насилия в Европе.

Вспомните того немецкого евродепутата, которого неделю назад избили четверо незнакомцев.

Ненависть к евреям и мусульманам

Кроме того, я должен сказать, что растет обычное насилие в отношении евреев и мусульман в наших обществах.

На этой неделе турецкий президент отметил это, но уточнил, что насилию против мусульман уделяется меньше внимания.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган:

_В Европе имеются разные подходы к борьбе с преступлениями на почве ненависти. К сожалению, там относятся более терпимо к актам насилия, вызванным исламофобией и расизмом, чем к проявлениям антисемитизма. _

Ненависть к евреям и мусульманам достигла уровня, который должен беспокоить всех. Усиленная социальными сетями, она больше не является маргинальным феноменом.

Например, согласно новому исследованию Тель-Авивского университета, глобальная тенденция антисемитских инцидентов возросла со скоростью, невиданной со времен Второй мировой войны. И это началось задолго до нападения ХАМАС на Израиль и войны в секторе Газа.

Это очень усложняет жизнь низовым организациям, которые выступают за толерантность и взаимопонимание в Европе.

Ко мне присоединяется Илан Кон, директор HIAS Europe, европейского отделения одной из старейших в мире организаций помощи беженцев.

Гробе: Позвольте мне сначала спросить вас о всплеске антисемитизма в мире – как это влияет на вашу работу?

Кон: Поскольку наши корни во многом растут в еврейской общине, мы начали с помощи евреям, прежде чем стать обычной гуманитарной организацией и помогать всем беженцам, где бы они ни находились. Но мы и сейчас должны помнить о наших задачах в Европе или в США. Мы помогаем людям в наших отделениях так, как и почти любая другая еврейская общественная организация в Европе.

Гробе: HIAS развивает межконфессиональный диалог через финансируемый ЕС проект «Соседи» в нескольких европейских городах, пытаясь сблизить евреев и мусульман. Легче ли это делать на уровне общин, чем в национальных или международных дебатах?

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Кон: Конечно. На уровне общин, я думаю, это несколько проще. И по одной причине: наши действия там меньше привлекают к себе ненужное внимание. В рамках проекта «Соседи» мы сформировали в восьми городах по всей Европе общественные коалиции. Они способствуют укреплению доверия, отношений и дружбы между еврейскими общинами и их соседями-мигрантами. Поэтому, когда возникает кризис, по меньшей мере существует инфраструктура, позволяющая сбить накал напряженности.

Гробе: Какие отзывы вы получаете?

Кон: После нападений на Израиль 7 октября у руководители проекта возникло большое беспокойство по поводу того, что мы не сможем и дальше инвестировать деньги в создание коалиций, во взаимное посещение религиозных центров общин, в открытие синагог. Мы боялись, что этому всему придёт конец. Но получилось наоборот. Мы увидели, что именно дружба и отношения, которые были созданы в течение первых двух лет проекта, действительно помогли поддержать этот процесс.

Гробе: Организация HIAS изначально была основана в 1881 году как Общество помощи еврейским иммигрантам, которое оказывало гуманитарную помощь еврейским беженцам в США. Сегодня ваша цель в ЕС - помочь украинским беженцам в Восточной Европе. Расскажите нам о своем нынешнем опыте, что вы видите?

Кон: У нас по всей Европе есть 17 еврейских общин. Их помощь получают более 1100 украинских беженцев. Но поддерживать к этому интерес, поддерживать мобилизацию усилий после двух лет деятельности становится настоящей проблемой.

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Злачный островок свободы

В заключение я хотел бы вернуться к поездке Си Цзиньпина в Венгрию. В Будапеште он упустил возможность посетить уникальный бар, который называется For Sale Pub (Паб на продажу), возможно, потому, что это злачное место всегда было символом свободы. Оно названо из-за вывески «Продается», которая привлекла внимание его будущего владельца.

Что делает бар уникальным, так это тысячи надписей, покрывающих стены и потолок, в основном на родном языке посетителей. Это приветствия, мысли и политические заявления, обращённые будущими гостями.

Паб на продажу всегда полон – неплохо для заведения, которое не рекламируется и не имеет аккаунтов в социальных сетях. В этом проявляется сила свободы самовыражения".