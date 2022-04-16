Новые антивоенные акции проходят в России, несмотря на запреты. Региональные издания сообщают об одиночных пикетах и малочисленных собраниях протестующих, есть задержанные.

Уличные выступления значительно сократились по сравнению с тем, что было в первые недели вторжения на Украину. Вместе с тем, появляются и новые формы протеста: активисты рисуют антивоенные граффити, расклеивают плакаты и листовки в общественном транспорте, раскладывают соответствующие записки в супермаркетах.

Объявленный «иностранным агентом» правозащитный проект «ОВД-Инфо» зарегистрировал с конца февраля в России уже более 15 тысяч задержаний в связи с акциями против войны на Украине.

В субботу антивоенные манифестации проходят и в Европе. В Вильнюсе участницы акции у посольства России провели перформанс, посвящённый жертвам изнасилований на Украине. Киев заявляет о десятках случаев сексуального насилия со стороны российских военнослужащих. Кремль такие обвинения отвергает.