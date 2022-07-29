"Тучи сгущаются": судьба российских евреев

Над еврейской общиной России сгущаются тучи. Бывший главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт, покинувший страну, заявил о давлении, которые власти оказывают на российских последователей иудаизма. По словам религиозного и общественного деятеля, с начала российского вторжения от евреев требовали публичной поддержки действий Кремля.

"Еврейские организации, как и любые другие, особенно в сфере образования, призывали открыто поддержать военные действия. Наша община отказалась это делать", – говорит раввин.

В настоящее время Гольдшмидт находится в Иерусалиме, но, по собственному признанию, ощущает себя в изгнании. Он уверен, что безопасное будущее евреев в России зависит от того, как будут развиваться российско-израильские отношения.

Прямо сейчас я не смогу вернуться. Если бы я всё ещё занимал должность главного раввина Москвы, я не мог бы свободно высказываться, не ставя под угрозу моих единоверцев . Поэтому я решил уехать, пока политическая ситуация не изменится. Пинхас Гольдшмидт Бывший главный раввин Москвы и раввин Московской хоральной синагоги

В первые месяцы войны тогдашний премьер-министр Израиля Нафтали Беннет воздержался от критики Кремля, но риторика сменилась, когда правительство возглавил Яир Лапид, открыто осудивший вторжение. Именно с этим аналитики связывают проблемы, возникшие у российского отделения агентства "Сохнут" – старейшей организации по поддержки алии (‏עלייה), то есть репатриации евреев в Израиль.

Минюст обратился в Басманный суд с требованием ликвидировать агентство. По сообщению издания The Jerusalem Post, российское ведомство обвиняет "Сохнут" в нарушении закона о персональных данных.

Лапид предупредил об угрозе для двусторонних отношений, если российский офис закроют, добавив, что Израиль намерен решать проблемы по дипломатическим каналам. В среду в Москву вылетела правительственная делегация.

В тот же день Дмитрий Песковпризвал "не политизировать ситуацию" вокруг "Сохнута", а также опроверг предположения СМИ, согласно которым, преследование еврейской организации связано с "утечкой мозгов" из России.

По данным Еврейского агентства, с 24 февраля в Израиль иммигрировали 16 000 российских евреев.