English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski

Latest Live Coverage

Прямой эфир

Euronews live

Прямой эфир

Смотреть прямую трансляцию Euronews

This content is not available in your region
Россия

"Тучи сгущаются": судьба российских евреев

Access to the comments Комментарии
 Alexander Kazakevich
euronews_icons_loading
Звезда Давида на Московской хоральной синагоге.
Звезда Давида на Московской хоральной синагоге.   -   Авторское право  KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP

Над еврейской общиной России сгущаются тучи. Бывший главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт, покинувший страну, заявил о давлении, которые власти оказывают на российских последователей иудаизма. По словам религиозного и общественного деятеля, с начала российского вторжения от евреев требовали публичной поддержки действий Кремля.

"Еврейские организации, как и любые другие, особенно в сфере образования, призывали открыто поддержать военные действия. Наша община отказалась это делать", – говорит раввин.

В настоящее время Гольдшмидт находится в Иерусалиме, но, по собственному признанию, ощущает себя в изгнании. Он уверен, что безопасное будущее евреев в России зависит от того, как будут развиваться российско-израильские отношения. 

Прямо сейчас я не смогу вернуться. Если бы я всё ещё занимал должность главного раввина Москвы, я не мог бы свободно высказываться, не ставя под угрозу моих единоверцев . Поэтому я решил уехать, пока политическая ситуация не изменится.
Пинхас Гольдшмидт
Бывший главный раввин Москвы и раввин Московской хоральной синагоги

В первые месяцы войны тогдашний премьер-министр Израиля Нафтали Беннет воздержался от критики Кремля, но риторика сменилась, когда правительство возглавил Яир Лапид, открыто осудивший вторжение. Именно с этим аналитики связывают проблемы, возникшие у российского отделения агентства "Сохнут" – старейшей организации по поддержки алии (‏עלייה), то есть репатриации евреев в Израиль.

Минюст обратился в Басманный суд с требованием ликвидировать агентство. По сообщению издания The Jerusalem Post, российское ведомство обвиняет "Сохнут" в нарушении закона о персональных данных.

Лапид предупредил об угрозе для двусторонних отношений, если российский офис закроют, добавив, что Израиль намерен решать проблемы по дипломатическим каналам. В среду в Москву вылетела правительственная делегация.

В тот же день Дмитрий Песковпризвал "не политизировать ситуацию" вокруг "Сохнута", а также опроверг предположения СМИ, согласно которым, преследование еврейской организации связано с "утечкой мозгов" из России.

По данным Еврейского агентства, с 24 февраля в Израиль иммигрировали 16 000 российских евреев.

Видеомонтаж • Alexander Kazakevich