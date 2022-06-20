Москва требует отменить запрет на транзит грузов через Литву

Запрет на железнодорожный транзит товаров в Калининградскую область через Литву в Москве назвали блокадой, провокационными и открыто враждебным мерами. В понедельник в МИД России вызвали временную поверенную в делах Литвы Виргинию Умбрасене. В заявлении ведомства говорится, что Россия оставляет за собой право на действия по защите национальных интересов, если Литва не возобновит транзит.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил: "Решение действительно беспрецедентное. Это является нарушением всего и вся. Мы понимаем, что это связано с соответствующим решением Европейского союза — распространить действие санкций на транзит. Это тоже считаем незаконным. Ситуация, действительно, более чем серьезная. В этой связи она требует очень глубокого анализа. Глубокий анализ в течении предстоящих нескольких дней будет произведен".

Запрет на транзит касается товаров, попавших под европейские санкции из-за российской военной агрессии в Украине.

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что ограничения вводятся по рекомендации Еврокомиссии. "Это не односторонние действия Литвы, это европейские санкции, которые начали действовать с 17 июня. И промышленность выполняет эти санкции. Железные дороги уведомили своих клиентов, что с 17 июня вводят санкции на товары. Перевозка по территории Литвы стали и нефтепродуктов также не будет позволена", — сказал он.

Ограничения затронули около половины всех грузов, которые перевозились между Калининградской областью и другими российскими регионами, в частности это строительные материалы.

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что ситуация в Калининграде несопоставима с ситуацией в Украине, так как блокада черноморских портов, в которой международное сообщество обвиняет Россию, затрагивает весь остальной мир.