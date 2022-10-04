Выставка в галерее Тейт: новый взгляд на творчество Поля Сезанна

В среду в Британской галерее Тейт открывается крупнейшая в Лондоне за последние 30 лет выставка, посвященная французскому художнику Полю Сезанну. С 5 октября по 12 марта следующего года здесь будут представлены 80 полотен живописца. Среди них — пейзажи, обнаженные натуры и натюрморты Сезанна, которого Клод Моне называл "величайшим из всех нас".

"Теперь, после научного анализа, мы знаем, что он мог очень быстро писать картины на открытом воздухе, но в то же время ему также могло потребоваться десять лет и даже больше, чтобы создать некоторые из его работ. Одна из них — сразу за мной, это "Большие купальщицы". Работа над ней еще велась в его студии, когда он скончался", — рассказывает куратор выставки Наталья Сидлина.

Выставка проводит посетителя сквозь всё творчество Сезанна: от работ талантливого молодого человека из Прованса до успешного парижского художника, одной из крупнейших фигур постимпрессионизма.

"Когда посетители — большинство из нас — думают о Сезанне, то мы думаем о вневременных качествах его работ. Но, на самом деле, если присмотреться, Сезанн, действительно, увлекался политикой и социальными аспектами своего времени", — говорит ассистент куратора выставки Майкл Рэймонд.

По мнению искусствоведов, Поль Сезанн навсегда изменил подход к живописи, а его постимпрессионистские работы открыли путь к модернизму и кубизму. Именно полотнами этого художника вдохновлялись Анри Матисс и Пабло Пикассо.