Исчезнувший шедевр Боттичелли обнаружили в частной резеденции

By Euronews
Поделиться статьейКомментарии
Эту картину дарили, перемещали из одного места в другое, затем потеряли из виду, и, наконец, снова нашли. "Мадонна с младенцем" Боттичелли десятки лет находилась в частной резиденции.
Картину Сандро Боттичелли "Мадонна с младенцем" нашли спустя полвека после ее исчезновения. Шедевр итальянского художника эпохи Возрождения обнаружен в частной резиденции неадлеко от Неаполя.
Полотно, которое нуждается в реставрации, оценивается специалистами в 110 миллионов евро.
Считается, что образ Мадонны на полотне вдохновлен Симонеттой Каттанео Веспуччи, музой и возлюбленной живописца, которая скончалась в возрасте 23 лет. Она также позировала мастеру для знаменитой картины "Рождение Венеры"