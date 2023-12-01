EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Исчезнувший шедевр Боттичелли обнаружили в частной резеденции

Неаполь, Италия
Неаполь, Италия Авторское право ITRAI via EVN
By Euronews
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
Скопировать линк для интеграции видеоCopy to clipboardCopied

Эту картину дарили, перемещали из одного места в другое, затем потеряли из виду, и, наконец, снова нашли. "Мадонна с младенцем" Боттичелли десятки лет находилась в частной резиденции.

РЕКЛАМА

Картину Сандро Боттичелли "Мадонна с младенцем" нашли спустя полвека после ее исчезновения. Шедевр итальянского художника эпохи Возрождения обнаружен в частной резиденции неадлеко от Неаполя.

Полотно, которое нуждается в реставрации, оценивается специалистами в 110 миллионов евро. 

Считается, что образ Мадонны на полотне вдохновлен Симонеттой Каттанео Веспуччи, музой и возлюбленной живописца, которая скончалась в возрасте 23 лет. Она также позировала мастеру для знаменитой картины "Рождение Венеры"

Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

"Секретная комната" Микеланджело открывается для публики

"Культурное контрнаступление": Украина избавляется от российского/советского наследия

Массовый туризм убивает уникальный дух Венеции?

Искусство Живопись Неаполь Средневековье Италия