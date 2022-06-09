"Судьба Северодонецка — судьба Донбасса"

Судьба Северодонецка — это судьба Донбасса: так заявялют представители украинской армии и региональной администрации. Нынешняя фаза упорных боёв в городе не прекращаются уже больше месяца.

Российская сторона ранее заявляла, что контролирует уже 97% самопровозглашённой Луганской народной республики.

Сергей Гайдай, губернатор Луганской области:

"Динамический рубеж, условная граница, которая делит город на две части — часть оккупированную и часть нашу — она ведь может очень сильно изменяться даже в течение одного дня. Если мы отбили 3, 4, 5 домов — и линия обороны пошла уже совсем в другом направлении".

Москва обвиняет Киев в активном использовании зарубежных наёмников. В среду суд самопровозглашённой ДНР приговорил к смерти троих иностранцев — двоих британцев и марокканца, — которые сражались на стороне Украины. Сообщается, что у них есть месяц на апелляцию.

А глава ДНР Денис Пушилин заявил, что до конца лета будет проведён суд и над украинскими военными, взятыми в плен на заводе "Азовсталь".

Российские источники между тем сообщают как о военных успехах, так и о налаживании мирной жизни в Донбассе. В минобразования заявили, что донбасские школы с 1 сентября перейдут на российские стандарты обучения. А в самопровозглашённой Луганской республике отчитываются о возобновлении работы железных дорог: в пятницу в Россию должен отправится первый железнодорожный состав с зерном.

В Балтийском море на этом фоне проходят параллельно учения сил США и НАТО и Балтийского флота России. Со стороны Запада в манёврах принимают участие корабли и суда 16 стран. С российской стороны — около 60 кораблей и более 40 самолётов и вертолётов.