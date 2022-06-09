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мир

Дмитрий Глуховский от своих слов не отказался

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 Euronews
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Российский писатель Дмитрий Глуховский
Российский писатель Дмитрий Глуховский   -   Авторское право  Euronews

Известный российский писатель Дмитрий Глуховский заявил, что и будучи объявленным Москвой в федеральный розыск, он не откажется от своих слов. 

Глуховскому вменяется в вину "дискредитация армии", которую российские власти усмотрели в его выступлениях против войны в Украине. 

В заявлении, сделанном в эфире телеканала Euronews, на котором он сам когда-то работал журналистом, Дмитрий Глуховский вновь раскритиковал политику Кремля и в очередной раз потребовал вывода российских войск из Украины.

"**Статья, по которой меня обвиняют и по которой разыскивают, называется статьей дискредитации российской армии. Но на самом деле это статья о военной цензуре и о политическом преследовании пацифистов в России. Любое мнение, которое отличается от сведений и позиции российской пропаганды, объявляется незаконным, а тем, кто решается его озвучивать, грозит до 15 лет тюрьмы.
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Пост в Instagram, за который меня обвиняют в дискредитации армии, звучит так: "Нет войне в Украине. Признайте, что это настоящая война против всего украинского народа, и остановите её".

Вне зависимости от того, в чём меня обвиняют, я готов полностью повторить эти слова: "Я требую немедленно прекратить военные действия в Украине и вывести из нее российские войска."

С момента вторжения в Украину в конце феврале Москва ввела подход нулевой терпимости к любым формам инакомыслия, пресекая публичные протесты и расправляясь с критически настроенными СМИ и оппозиционерами. После того, как Дмитрия Глуховского объявили в розыск, московский Театр Ермоловой убрал из репертуара спектакль по его роману "Текст".