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Великобритания

Вотум доверия Борису Джонсону: угроза не миновала

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 Надежда Дрямина
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Премьер Великобритании Борис Джонсон на заседании кабинета министров, 7 июня 2022 г.
Премьер Великобритании Борис Джонсон на заседании кабинета министров, 7 июня 2022 г.   -   Авторское право  Leon Neal/2022 Getty Images

Британский премьер-министр Борис Джонсон удержался на посту, выиграв голосование по вотуму недоверия. Но авторитет лидера консерваторов в глазах избирателей и однопартийцев подорваны, считают аналитики.

Главе правительства необходимо срочно восстанавливать позиции, что в контексте роста инфляции и социальной напряженности в стране будет совсем непросто.

Тим Бэйл, профессор политологии Лондонского университета королевы Марии:
"Это показывает, насколько авторитет премьер-министра ослаб. Увы для Бориса Джонсона всё именно так. Это не значит, что ему придётся уйти в отставку в ближайшее время. Но это свидетельствует о том, что есть серьезные сомнения по поводу его способности управлять страной".

4 из 10 консерваторов из парламентской фракции не поддержали премьера. Это даже хуже, чем исход голосования по вопросу доверия Терезе Мэй в разгар споров о "брексите".

**Тим Бэйл, профессор политологии:
**_"Век премьер-министров, переживших голосование по вопросу о доверии, не так уж долог. Вспомните Терезу Мэй. В декабре 2018 года у неё был гораздо больше отрыв, чем у Бориса Джонсона. И уже через шесть месяцев её и след простыл"._

Впрочем, как минимум год вотум недоверия Джонсону не грозит. Как полагают аналитики, он проведет серию перестановок в правительстве, чтобы попытаться отыграть очки и вернуть утраченное доверие электората.