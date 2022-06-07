Вотум доверия Борису Джонсону: угроза не миновала

Британский премьер-министр Борис Джонсон удержался на посту, выиграв голосование по вотуму недоверия. Но авторитет лидера консерваторов в глазах избирателей и однопартийцев подорваны, считают аналитики.

Главе правительства необходимо срочно восстанавливать позиции, что в контексте роста инфляции и социальной напряженности в стране будет совсем непросто.

Тим Бэйл, профессор политологии Лондонского университета королевы Марии:

"Это показывает, насколько авторитет премьер-министра ослаб. Увы для Бориса Джонсона всё именно так. Это не значит, что ему придётся уйти в отставку в ближайшее время. Но это свидетельствует о том, что есть серьезные сомнения по поводу его способности управлять страной".

4 из 10 консерваторов из парламентской фракции не поддержали премьера. Это даже хуже, чем исход голосования по вопросу доверия Терезе Мэй в разгар споров о "брексите".

**Тим Бэйл, профессор политологии:

**_"Век премьер-министров, переживших голосование по вопросу о доверии, не так уж долог. Вспомните Терезу Мэй. В декабре 2018 года у неё был гораздо больше отрыв, чем у Бориса Джонсона. И уже через шесть месяцев её и след простыл"._

Впрочем, как минимум год вотум недоверия Джонсону не грозит. Как полагают аналитики, он проведет серию перестановок в правительстве, чтобы попытаться отыграть очки и вернуть утраченное доверие электората.