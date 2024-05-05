Садик Хан в рекордный третий раз избран мэром Лондона

By Euronews

Британской столицей еще 4 года будет управлять лейборист Хан

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Представитель оппозиционной в Великобритании Лейбористской партии Садик Хан переизбран на должность мэра Лондона и займет этот пост в рекордный третий раз. Об этом свидетельствуют окончательные результаты прошедших 2 мая в Англии региональных выборов.

53-летний политик набрал 43,7% голосов избирателей (1 088 225 голосов), представительница правящей Консервативной партии Сьюзен Холл заручилась поддержкой 32,6% проголосовавших лондонцев (811 518).

Хан родился в 1970 году в районе Тутинг в многодетной семье выходцев из Пакистана. Он занимает пост градоначальника с 2016 года. Тогда Хан стал первым мусульманином, избранным мэром Лондона (как и на посту главы исполнительной власти любой крупной европейской столицы). По образованию Хан является юристом, он специализировался на защите прав человека, хотя прежде изучал математику и естественные науки и мечтал стать стоматологом. Проснувшийся интерес к праву изменил образовательный вектор Хана. Он на бесплатной основе окончил Университет Северного Лондона.

В 2008-2010 годах Хан поочередно занимал в лейбористском правительстве должности госминистра по делам общин и госминистра в Минтрансе, став в Великобритании первым мусульманином на посту члена кабмина.

Переизбрание Хана еще на четыре года не стало сюрпризом, даже несмотря на его непопулярную политику, направленную против водителей автомобилей, и не самые большие успехи в борьбе с криминалом.

Должность мэра Лондона была учреждена в 2000 году, до этого никому не удавалось занять этот пост трижды. Кен Ливингстон руководил британской столицей с 2000 по 2008 год, Борис Джонсон - с 2008 по 2016 год.

В целом результаты региональных выборов стали разгромными для консерваторов и очень успешными для лейбористов. Как свидетельствуют данные после подсчета голосов в 106 из 107 местных органов власти по всей Англии, консерваторы потеряли уже 473 места в различных органах власти (муниципальных, местных и региональных советах), то есть почти половину по сравнению с выборами 2021 года. Правящая партия смогла сохранить лишь 513 региональных мандатов. По этому показателю ее обошли не только оппозиционная Лейбористская партия (1 140 мест, плюс 185 мандатов), но и партия "Либеральные демократы" (521 место, плюс 104 мандата). 181 место перешло под контроль представителей Партии "зеленых" (плюс 74 места). 285 мест (плюс 110) получили независимые и иные кандидаты.