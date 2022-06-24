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Великобритания

Глава британских консерваторов отправляется в отставку

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Председатель британской консервативной партии Оливер Доуден
Председатель британской консервативной партии Оливер Доуден   -   Авторское право  Jon Super/Jon Super

В Великобритании председатель правящей консервативной партии Оливер Доуден передал премьер-министру Борису Джонсону прошение об оnставке. Такой шаг вызван поражением консерваторов на довыборах в двух округах.

Довыборы вызван тем, что тори со скандалом лишились двух депутатов: один из них отправился из парламента прямо в тюрьму — его признали виновным в попытке совращения подростка. Второй ушёл в отставку сам после того, как его уличили в просмотре порнографии прямо во время заседания.

Председатель партии Доуден, складывая с себя полномочия, заявил, что "нельзя делать вид, что ничего не произошло, и кто-то должен взять на себя ответственность". В то же время премьер-министр Джонсон накануне вновь резко отверг предположения о том, что он сам может отправиться в отставку.