EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

В Лондоне мужчина напал на прохожих с самурайским мечом

Последствия нападения в Лондоне, 30 апреля 2024.
Последствия нападения в Лондоне, 30 апреля 2024. Авторское право Jordan Pettitt/AP Photo
Авторское право Jordan Pettitt/AP Photo
By Euronews
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
Скопировать линк для интеграции видеоCopy to clipboardCopied

Погиб 14-летний подросток, еще четыре человека, включая двух полицейских, пострадали.

РЕКЛАМА

Мужчина, вооруженный мечом, напал на прохожих в Лондоне. Убит 14-летний мальчик, еще четыре человека получили ранения. Среди них двое полицейских. Сообщается, что их ранения "серьезные", но угрозы жизни нет. 

Трагедия произошла на востоке британской столицы, в пригороде Хейнот. Автомобиль врезался в жилой дом, после чего из него вышел мужчина с самурайским мечом в руках и напал на окруживших его людей.

Подозреваемого задержали, ударив электрошокером. Ему 36 лет, и сейчас полиция выясняет, нет ли у него психических расстройств. По предварительным данным, произошедшее — не теракт.

Мэр Лондона Садик Хан заявил, что он "абсолютно опустошен" этим инцидентом, а премьер-министр Великобритании Риши Сунак назвал его "шокирующим".

Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Великобритания запретила веселящий газ

Обвиняемый в терроризме арестован после побега из лондонской тюрьмы

Британская полиция приняла за массовое убийство групповое занятие йогой

Полиция Метро Великобритания Нападение