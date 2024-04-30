В Лондоне мужчина напал на прохожих с самурайским мечом

By Euronews

Погиб 14-летний подросток, еще четыре человека, включая двух полицейских, пострадали.

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Мужчина, вооруженный мечом, напал на прохожих в Лондоне. Убит 14-летний мальчик, еще четыре человека получили ранения. Среди них двое полицейских. Сообщается, что их ранения "серьезные", но угрозы жизни нет.

Трагедия произошла на востоке британской столицы, в пригороде Хейнот. Автомобиль врезался в жилой дом, после чего из него вышел мужчина с самурайским мечом в руках и напал на окруживших его людей.

Подозреваемого задержали, ударив электрошокером. Ему 36 лет, и сейчас полиция выясняет, нет ли у него психических расстройств. По предварительным данным, произошедшее — не теракт.

Мэр Лондона Садик Хан заявил, что он "абсолютно опустошен" этим инцидентом, а премьер-министр Великобритании Риши Сунак назвал его "шокирующим".