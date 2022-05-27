27 мая исполняется ровно 25 лет со дня подписания Основополагающего акта Россия-НАТО. Это историческое соглашение, заключенное в 1997-м году в Париже, стало основой для отношений Москвы с альянсом.

Его целями были поддержка баланса интересов сторон и разоружение. Преамбула договора гласила, что Россия и НАТО не рассматривают друг друга как противников.

"Документ был, чтобы именно сложилась такая обстановка, чтобы все — в том числе и Россия — чувствовали себя уютно, уютно в Европе. В нем даны ответы на очень непростые вопросы", — заявил во время церемонии президент России Борис Ельцин

"Для нового НАТО мы будем работать с Россией, а не против неё. Уменьшая соперничество и страх, укрепляя мир и сотрудничество, противостоя общим для всех демократий угрозам безопасности, НАТО будет способствовать стабильности во всей Европе, включая Россию", — подчеркнул тогда президент США Билл Клинтон.

После вторжения России в Украину президент Польши Анджей Дуда заявил, что Основополагающий акт Россия-НАТО де-факто перестал существовать. А глава британского МИДа Лиз Трасс назвала соглашение "устаревшим" и призвала перестроить международную структуру безопасности, так как Москва "откровенно игнорирует и подрывает договор".