Украина договорилась с НАТО и ЕС о поставках оружия

Срочная необходимость поставок оружия и боеприпасов в Украину была главное тмеой на переговорах между главой украинского МИДа, генсеком НАТО и шефом дипломатии Евросоюза, которые прошли в штаб-квартире североатлантического альянса в Брюсселе.

Генеральный секретарь НАТО встретился во вторник, 21 февраля с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой и верховным представителем ЕС по иностранным отношениям Жозепом Боррелем. Встреча состоялась в неделю первой годовщины российского вторжения в Украину на фоне обращения Киева к своим западным партнерам с просьбой предоставить Украине оружие дальнего радиуса действия. Запад обещает ускорить поставку военной помощи.

_"Мы договорились, что НАТО должна помочь Украине разработать систему закупок (...)_для обеспечения Украины необходимым оружием," - рассказал о результатах трехстороннего общения Йенс Столтенберг.

_"Украина и ее ближайшие партнеры с февраля 2022 года _реализуют, возможно, крупнейшую логистическую операцию со времен Второй мировой войны, - сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, - За громкими политическими решениями и декларациями стоят миллионы вопросов, которые необходимо решить. Чем более скоординированной будет наша работа, тем быстрее ВСУ выгонит Россию с территории Украины."

В этой связи он отметил, что в ходе сегодняшней встречи НАТО, ЕС и Украина обязались найти ответ на три важнейших вопроса:

как обучать украинских солдат?

как производить и закупать оружие и боеприпасы?

и как доставлять их на поле боя "более эффективно"?

"Будем откровенны, никто не ожидал, что эта война продлится так долго, и поэтому в определенный момент возникла ситуация, когда необходимо было увеличить производство", - продолжил глава украинской дипломатии, отметив, что пока "сделано недостаточно".

Ввиду очередного предполагаемого наступления России в Украине, генсек НАТО также выразил обеспокоенность по поводу поддержки, которую Москве может оказать Китай:

"Мы все больше обеспокоены тем, что Китай, возможно, планирует оказать военную поддержку российской агрессии, - заявил Столтенберг. - Путин не должен победить, ведь это показало бы, что агрессия работает, а язык силы приносит свои плоды."

По словам главы внешнеполитического ведомства ЕС Жозепа Борреля, глава дипломатии Китая заверил его, что Пекин не будет поставлять оружие России.

Что касается поддержки ЕС в приобретении оружия для Киева, Жозеп Боррель заявил, что он выступает за использование Европейского фонда поддержки мира, который страны блока использовали для этих целей с начала войны. Боррель обратился к странам ЕС с призывом внести в фонд больше денег на военные нужды Украины.

Вчера министры иностранных дел стран ЕС обсудили план Эстонии по совместной закупке боеприпасов на сумму 4 миллиарда евро. В свою очередь, Йенс Столтенберг напомнил, что НАТО поддержит увеличение уровня боеприпасов союзников, что также поможет восстановить собственные запасы вооружений, которые истощились из-за поддержки Украины.