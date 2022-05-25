В рамках санкций против России Евросоюз заморозил на своей территории активы примерно 800 её граждан. Это, например, банковские счета, яхты и особняки олигархов. Теперь Брюссель хочет их конфисковать, если эти россияне заподозрены в причастности к организованной преступной деятельности или уклонении от соблюдения санкций, таком как сокрытие своих богатств. Их активы предполагается продать, а вырученные деньги направить на восстановление Украины. За их бывшими владельцами сохранят право голоса и апелляции.

Еврокомиссар по юстиции Дидье Рейндерс надеется, что каждая страна Союза примет законы, разрешающие безвозвратную конфискацию, и упростит судебные процедуры для изъятия активов.

«На данный момент мы говорим, что в случае конфискации в судебном порядке государства-члены смогут поместить результат конфискации - то есть сумму денег - в общий фонд для украинских жертв и на первые шаги по восстановлению Украины, - сказал Рейндерс. - Но для этого нужно перевести права собственности с замораживания активов на их конфискацию. Это можно будет организовать судебным решением."

Некоторые государства, особенно балтийские и Польша, горячо ратуют за такую меру. Но профессор европейского права Городского университета Дублина Федерико Фаббрино считает, что её будет трудно реализовать во всех 27 странах-членах:

«Здесь ЕС, по сути, создаёт на европейском уровне конфискационный ордер, который должны выполнять национальные власти, - сказал Фаббрино. - Но поскольку это директива для всех, государствам придётся приспосабливать к ней своё внутреннее законодательство или приводить в силу её положения административным путём».

Евросоюз не может конфисковать валютные резервы России, поскольку они защищены международным законом, а гражданам придётся самим отстаивать свои имущественные права в суде. Тяжбы обещают быть долгими. На данный момент ЕС заморозил 10 млрд евро в физических активах и более 20 млрд на банковских счетах.