Latest Live Coverage

Прямой эфир

Euronews live

Прямой эфир

Смотреть прямую трансляцию Euronews

This content is not available in your region
Новости Европы

Брюссель предлагает конфисковать активы россиян ради Украины

Access to the comments Комментарии
 Shona Murray
euronews_icons_loading
Яхта олигарха под охраной полиции
Яхта олигарха под охраной полиции   -   Авторское право  Francisco Ubilla/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

В рамках санкций против России Евросоюз заморозил на своей территории активы примерно 800 её граждан. Это, например, банковские счета, яхты и особняки олигархов. Теперь Брюссель хочет их конфисковать, если эти россияне заподозрены в причастности к организованной преступной деятельности или уклонении от соблюдения санкций, таком как сокрытие своих богатств. Их активы предполагается продать, а вырученные деньги направить на восстановление Украины. За их бывшими владельцами сохранят право голоса и апелляции.

Еврокомиссар по юстиции Дидье Рейндерс надеется, что каждая страна Союза примет законы, разрешающие безвозвратную конфискацию, и упростит судебные процедуры для изъятия активов.

«На данный момент мы говорим, что в случае конфискации в судебном порядке государства-члены смогут поместить результат конфискации - то есть сумму денег - в общий фонд для украинских жертв и на первые шаги по восстановлению Украины, - сказал Рейндерс. - Но для этого нужно перевести права собственности с замораживания активов на их конфискацию. Это можно будет организовать судебным решением."

Некоторые государства, особенно балтийские и Польша, горячо ратуют за такую меру. Но профессор европейского права Городского университета Дублина Федерико Фаббрино считает, что её будет трудно реализовать во всех 27 странах-членах:  

«Здесь ЕС, по сути, создаёт на европейском уровне конфискационный ордер, который должны выполнять национальные власти, - сказал Фаббрино. -  Но поскольку это директива для всех, государствам придётся приспосабливать к ней своё внутреннее законодательство или приводить в силу её положения административным путём».

Евросоюз не может конфисковать валютные резервы России, поскольку они защищены международным законом, а гражданам придётся самим отстаивать свои имущественные права в суде. Тяжбы обещают быть долгими. На данный момент ЕС заморозил 10 млрд евро в физических активах и более 20 млрд на банковских счетах.