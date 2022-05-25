Текстовая трансляция Euronews | Ракетный обстрел Запорожья, есть погибшие | 91-й день войны

07:56

Секретарь Союза комитетов солдатских матерей России Валентина Мельникова в интервью "Медузе"*:

"Такого количества [без вести пропавших людей] никогда не было. С чем можно сравнить в нашей практике, так это с началом Первой чеченской войны. Штурм Грозного в новогоднюю ночь с 1994-го на 1995 год, две с половиной тысячи тел, которые лежали на улицах и площадях — и которые российское командование запрещало забирать. Они не хотели объявлять перемирие даже ненадолго. Наши коллеги туда приезжали с родителями погибших, умоляли об этом. Но пока бои не кончились, толком забрать кого-то было невозможно.

Потом эти две с половиной тысячи человек лежали в вагонах-холодильниках в Ростове-на-Дону. Опознавание проводила лаборатория генетической экспертизы. Кого-то можно было узнать, личность других смогли определить только по генетическому анализу.

Но две с половиной тысячи зимой — это одно. А тут другая ситуация. Сколько тел своих погибших российские воинские части не вывезли и не похоронили — неизвестно. Это проблема, которую нужно осознать. Такого никогда еще не было".

*внесена в РФ в реестр СМИ-иноагентов