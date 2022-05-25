Текстовая трансляция Euronews | Ракетный обстрел Запорожья, есть погибшие | 91-й день войны

Текстовая трансляция Euronews | Ракетный обстрел Запорожья, есть погибшие | 91-й день войныКомментарии
Российские войска запустили четыре крылатые ракеты по Запорожью. ПВО Украины удалось сбить только одну.
Лицензия OFAC, которая разрешала транзакции, необходимые для получения платежей по долговым обязательствам Минфина РФ и Банка России на срок до 25 мая, не будет продлена.
Председатель Европейского совета Шарль Мишель во вторник в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским обсудил меры по прекращению блокады портов в Черном море.
Российская армия активизировала использование авиации для поддержки наступления наземной группировки, сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
Российские войска утром 25 мая нанесли три ракетных удара по Кривому Рогу в Днепропетровской области. Ночь в городе была с непрекращающейся воздушной тревогой, сообщил глава ОВА Валентин Резниченко.
"Утром враг нанес три ракетных удара по Кривому Рогу. Попали в промышленное предприятие", - говорится в сообщении. По словам Резниченко, в результате авиаобстрела есть серьезные разрушения. Информация о пострадавших уточняется.
Подтвержденные данные о российских потерях на войне можно увидеть на гугл-картахhttps://t.co/tUKbDxHZzApic.twitter.com/COM2h3LNLy— Ilya Ponomarev (@iponomarev) May 25, 2022
Правительство Великобритании выдало лицензию, разрешающую продажу лондонского футбольного клуба "Челси", который принадлежит бизнесмену Роману Абрамовичу. Об этом в среду сообщила в "Твиттере" министр цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта страны Надин Доррис.
"...правительство выдало лицензию, которая разрешает продажу футбольного клуба "Челси. С учетом наложенных нами санкций на тех, кто связан с Путиным и кровавым вторжением в Украину долгосрочное будущее клуба может быть гарантировано только при новом владельце", - написала Доррис.
"Мы удовлетворены тем, что средства от продажи не достанутся Абрамовичу или другим лицам, находящимся под санкциями", - подчеркнула министр.
1/2 Last night the Government issued a licence that permits the sale of @ChelseaFC. Given the sanctions we placed on those linked to Putin and the bloody invasion of Ukraine, the long-term future of the club can only be secured under a new owner.— Nadine Dorries (@NadineDorries) May 25, 2022
В результате обстрелов Северодонецка Луганской области ВС РФ погибли 6 человек, не менее 8 ранены, сообщил глава областной администрации Сергей Гайдай.
"Ситуация ухудшается с каждым днем. Северодонецк российская армия решила просто уничтожить полностью. Они стирают город с лица земли", - сказал Гайдай в эфире украинского телевидения.
В результате ракетного удара по Запорожью один человек погиб, трое ранены, сообщили в областной администрации.
"Сейчас известно об одной погибшей и трех раненых в результате утренних вражеских обстрелов г. Запорожья. Только в частном секторе города, по предварительной информации, известно о 62 поврежденных домах", - говорится в сообщении.
Секретарь Союза комитетов солдатских матерей России Валентина Мельникова в интервью "Медузе"*:
"Такого количества [без вести пропавших людей] никогда не было. С чем можно сравнить в нашей практике, так это с началом Первой чеченской войны. Штурм Грозного в новогоднюю ночь с 1994-го на 1995 год, две с половиной тысячи тел, которые лежали на улицах и площадях — и которые российское командование запрещало забирать. Они не хотели объявлять перемирие даже ненадолго. Наши коллеги туда приезжали с родителями погибших, умоляли об этом. Но пока бои не кончились, толком забрать кого-то было невозможно.
Потом эти две с половиной тысячи человек лежали в вагонах-холодильниках в Ростове-на-Дону. Опознавание проводила лаборатория генетической экспертизы. Кого-то можно было узнать, личность других смогли определить только по генетическому анализу.
Но две с половиной тысячи зимой — это одно. А тут другая ситуация. Сколько тел своих погибших российские воинские части не вывезли и не похоронили — неизвестно. Это проблема, которую нужно осознать. Такого никогда еще не было".
*внесена в РФ в реестр СМИ-иноагентов
Американский производитель обуви и одежды Nike уходит с российского рынка, пишут "Ведомости". По данным газеты, Nike не продлил франчайзинговое соглашение с Inventive Retail Group, которой принадлежит самая большая в стране монобрендовая сеть магазинов американского ретейлера.
Сообщается, что компания в ближайшем будущем не сможет организовать поставки в РФ, а по мере исчерпания товарных запасов IRG будет вынуждена закрыть все свои магазины под этим брендом.
PR-директор IRG Людмила Семушина подтвердила "Ведомостям", что поставки продукции Nike приостановлены, а сам товар находится в дефиците.
По данным на 25 мая, с начала вторжения РФ в Украину погибли 238 детей и 433 ребенка получили ранения, сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.
Отмечается, что эта цифра может быть значительно выше, так как сейчас невозможно определить фактическое количество погибших и раненых детей из-за того, что в украинских городах ведутся активные боевые действия.
Власти Хиросимы не пригласили представителей России на церемонию памяти жертв атомной бомбардировки, передает ТАСС со ссылкой на посла РФ Михаила Галузина.
"Власти Хиросимы как организаторы ежегодно проводимого 6 августа мероприятия объявили, что не приглашают на него представителей России", - заявил посол.
В Белгородской области до 9 июня продлено действие "желтого" уровня террористической опасности, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Желтый" уровень террористической опасности продлен еще на 2 недели. И действует на территории Белгородской области до 9 июня", - написал Гладков в Телеграме.
Желтый уровень террористической опасности был введен в области 11 апреля. Во вторник действие "желтого" уровня террористической опасности также продлили в Брянской и Курской областях.