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Текстовая трансляция Euronews | Ракетный обстрел Запорожья, есть погибшие | 91-й день войны

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Несмотря на возобновление работы метро в Харькове, некоторые жители города остаются на станциях из-за опасения попасть под обстрел
Несмотря на возобновление работы метро в Харькове, некоторые жители города остаются на станциях из-за опасения попасть под обстрел   -   Авторское право  Bernat Armangue/AP

Российские войска запустили четыре крылатые ракеты по Запорожью. ПВО Украины удалось сбить только одну.

Лицензия OFAC, которая разрешала транзакции, необходимые для получения платежей по долговым обязательствам Минфина РФ и Банка России на срок до 25 мая, не будет продлена.

Председатель Европейского совета Шарль Мишель во вторник в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским обсудил меры по прекращению блокады портов в Черном море.

Российская армия активизировала использование авиации для поддержки наступления наземной группировки, сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

08:43

Российские войска утром 25 мая нанесли три ракетных удара по Кривому Рогу в Днепропетровской области. Ночь в городе была с непрекращающейся воздушной тревогой, сообщил глава ОВА Валентин Резниченко.

"Утром враг нанес три ракетных удара по Кривому Рогу. Попали в промышленное предприятие", - говорится в сообщении. По словам Резниченко, в результате авиаобстрела есть серьезные разрушения. Информация о пострадавших уточняется.

08:37

08:35

Правительство Великобритании выдало лицензию, разрешающую продажу лондонского футбольного клуба "Челси", который принадлежит бизнесмену Роману Абрамовичу. Об этом в среду сообщила в "Твиттере" министр цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта страны Надин Доррис.

"...правительство выдало лицензию, которая разрешает продажу футбольного клуба "Челси. С учетом наложенных нами санкций на тех, кто связан с Путиным и кровавым вторжением в Украину долгосрочное будущее клуба может быть гарантировано только при новом владельце", - написала Доррис.

"Мы удовлетворены тем, что средства от продажи не достанутся Абрамовичу или другим лицам, находящимся под санкциями", - подчеркнула министр.

08:26

В результате обстрелов Северодонецка Луганской области ВС РФ погибли 6 человек, не менее 8 ранены, сообщил глава областной администрации Сергей Гайдай.

"Ситуация ухудшается с каждым днем. Северодонецк российская армия решила просто уничтожить полностью. Они стирают город с лица земли", - сказал Гайдай в эфире украинского телевидения. 

08:17

В результате ракетного удара по Запорожью один человек погиб, трое ранены, сообщили в областной администрации.

"Сейчас известно об одной погибшей и трех раненых в результате утренних вражеских обстрелов г. Запорожья. Только в частном секторе города, по предварительной информации, известно о 62 поврежденных домах", - говорится в сообщении.

07:56

Секретарь Союза комитетов солдатских матерей России Валентина Мельникова в интервью "Медузе"*:

"Такого количества [без вести пропавших людей] никогда не было. С чем можно сравнить в нашей практике, так это с началом Первой чеченской войны. Штурм Грозного в новогоднюю ночь с 1994-го на 1995 год, две с половиной тысячи тел, которые лежали на улицах и площадях — и которые российское командование запрещало забирать. Они не хотели объявлять перемирие даже ненадолго. Наши коллеги туда приезжали с родителями погибших, умоляли об этом. Но пока бои не кончились, толком забрать кого-то было невозможно.

Потом эти две с половиной тысячи человек лежали в вагонах-холодильниках в Ростове-на-Дону. Опознавание проводила лаборатория генетической экспертизы. Кого-то можно было узнать, личность других смогли определить только по генетическому анализу.

Но две с половиной тысячи зимой — это одно. А тут другая ситуация. Сколько тел своих погибших российские воинские части не вывезли и не похоронили — неизвестно. Это проблема, которую нужно осознать. Такого никогда еще не было".

*внесена в РФ в реестр СМИ-иноагентов

07:44

Американский производитель обуви и одежды Nike уходит с российского рынка, пишут "Ведомости". По данным газеты, Nike не продлил франчайзинговое соглашение с Inventive Retail Group, которой принадлежит самая большая в стране монобрендовая сеть магазинов американского ретейлера.

Сообщается, что компания в ближайшем будущем не сможет организовать поставки в РФ, а по мере исчерпания товарных запасов IRG будет вынуждена закрыть все свои магазины под этим брендом.

PR-директор IRG Людмила Семушина подтвердила "Ведомостям", что поставки продукции Nike приостановлены, а сам товар находится в дефиците.

07:31

По данным на 25 мая, с начала вторжения РФ в Украину погибли 238 детей и 433 ребенка получили ранения, сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

Отмечается, что эта цифра может быть значительно выше, так как сейчас невозможно определить фактическое количество погибших и раненых детей из-за того, что в украинских городах ведутся активные боевые действия.

07:22

Власти Хиросимы не пригласили представителей России на церемонию памяти жертв атомной бомбардировки, передает ТАСС со ссылкой на посла РФ Михаила Галузина.

"Власти Хиросимы как организаторы ежегодно проводимого 6 августа мероприятия объявили, что не приглашают на него представителей России", - заявил посол.

07:10

В Белгородской области до 9 июня продлено действие "желтого" уровня террористической опасности, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. 

"Желтый" уровень террористической опасности продлен еще на 2 недели. И действует на территории Белгородской области до 9 июня", - написал Гладков в Телеграме.

Желтый уровень террористической опасности был введен в области 11 апреля. Во вторник действие "желтого" уровня террористической опасности также продлили в Брянской и Курской областях.