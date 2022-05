Текстовая трансляция Euronews | Ракетный обстрел Запорожья, есть погибшие | 91-й день войны

Правительство Великобритании выдало лицензию, разрешающую продажу лондонского футбольного клуба "Челси", который принадлежит бизнесмену Роману Абрамовичу. Об этом в среду сообщила в "Твиттере" министр цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта страны Надин Доррис.

"...правительство выдало лицензию, которая разрешает продажу футбольного клуба "Челси. С учетом наложенных нами санкций на тех, кто связан с Путиным и кровавым вторжением в Украину долгосрочное будущее клуба может быть гарантировано только при новом владельце", - написала Доррис.

"Мы удовлетворены тем, что средства от продажи не достанутся Абрамовичу или другим лицам, находящимся под санкциями", - подчеркнула министр.

1/2 Last night the Government issued a licence that permits the sale of @ChelseaFC. Given the sanctions we placed on those linked to Putin and the bloody invasion of Ukraine, the long-term future of the club can only be secured under a new owner.