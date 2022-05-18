Путь в НАТО не устлан розами

Спустя несколько часов после того, как послы Финляндии и Швеции официально обратились с просьбой о приеме в альянс, Турция снова заявила о своей обеспокоенности данным вопросом. Пока он остается открытым, поскольку вступление в НАТО той или иной страны требует согласия всех членов.

Хельсинки и Стокгольм на фоне войны в Украине, хотели бы чтобы присоединение произошло как можно скорее.

Санна Марин, премьер-министр Финляндии: "Мы хотим быть уверены, что каждое государство член НАТО ратифицировала нашу заявку в кратчайшие сроки. И это главная проблема, поскольку речь идёт о безопасности. Скорейший, насколько это возможно, процесс ратификации будет лучшей гарантией безопасности для Финляндии и Швеции на данном этапе".

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не даёт позитивный сигнал, мотивируя это позицией Швеции и Финляндии в отношении ряда курдских группировок, которые Анкара считает террористическими.

Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции: "Расширение НАТО для нас будет иметь смысл только в случае, если альянс с уважением отнесется с к нашим проблемам. Всячески поддерживать Рабочую партию Курдистана, и в то же время ожидать от нас согласия на вступление в НАТО Финляндии и Швеции - это, мягко говоря, непоследовательно".

Соединенные Штаты считают, что выход из тупика будет найден. В среду горячую тему обсудили госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу Последний назвал переговоры хорошими. Президент США Джо Байден Байден поддержал заявки Финляндии и Швеции и выразил надежду на их скорейшее вступление в Североатлантический альянс.