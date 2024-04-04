Финляндия оставит границу с Россией закрытой

By Euronews

Власти Финляндии сообщили о том, что оставят границу с Россией закрытой до дальнейшего уведомления.

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Финляндия объявила о том, что оставит сухопутную границу с Россией закрытой на неопределенное время. Причина - наплыв мигрантов из третьих стран. В Хельсинки убеждены, что беженцев к границе направляет Москва, в том числе из-за вступления Финляндии в НАТО. Кремль это отрицает.

Сообщается также, что с середины апреля будут закрыты морские пункты пропуска в Хаапасаари, порту Нeйямаа и Сантио.

Вот, что думат об этом жители Финляндии:

"Ситуация с безопасностью должна серьезно измениться, прежде чем вы сможете открыть границу. Ситуация в Украине на это очень влияет. В обстановке, когда наш восточный сосед рассматривает нас как врага, я нахожу это довольно пугающим. Многие вещи должны были бы измениться в гораздо более спокойном направлении".

"На данный момент мне кажется, что граница откроется не скоро. Многое должно измениться, прежде чем ее можно будет вновь открыть".

Финляндия начала закрывать сухопутную границу с Россией с конца прошлого года после прибытия в страну необычно большого числа мигрантов. С сентября по ноябрь в Финляндию въехали свыше тысячи трехсот беженцев. Большинство - из государств Ближнего Востока и Африки - Афганистана, Египта, Ирака, Сомали, Сирии и Йемена.