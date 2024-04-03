Стрельба в финской школе: подозреваемый был жертвой буллинга

By Euronews

12-летний подозреваемый в стрельбе в финской школе был жертвой буллинга, сообщили в полиции. В ведомстве считают, что он мог решиться на преступление из-за травли.

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Финская полиция считает, что 12-летний подозреваемый в стрельбе в школе в пригороде Хельсинки был жертвой буллинга. Трагедия произошла накануне: погиб шестиклассник, две девочки получили серьезные ранения.

По данным правоохранителей, нападавший перешел в школу Виертола в начале учебного года, после чего у него могли начаться проблемы в отношениях с одноклассниками.

По данным MTV Uutiset, во время стрельбы на нем была маска и наушники с шумоподавлением.

"Я до сих пор ужасно потрясена. Грустно, что утром я не вспомнила о случившемся. Но потом вспомнила и сразу начала плакать. Я всё еще потрясена", — говорит местная жительница Ребекка Наатус.

"Я был удивлен, так как родился и живу здесь, в Тиккуриле, всю свою жизнь. И что такое может случиться совсем рядом... Конечно, я очень удивился. Грустно. Сил близким. В таком возрасте!" — восклицает местный житель Дянер Алаверд.

Нападавшего задержали уже через 50 минут после вызова полиции в районе Силтамяки — примерно в 4 км от места стрельбы. При ребенке был обнаружен револьвер, зарегистрированный на имя его близкого родственника.

Как сообщили в полиции, подозреваемый также угрожал оружием ученикам, которые шли в другую школу в Силтамяки.

Полиция расследует инцидент как "преднамеренное убийство" и два "покушения на убийство". Тем не менее уголовная ответственность в Финляндии наступает лишь в 15 лет, поэтому стрелок не предстанет перед судом. Его могут лишь передать социальным службам.

В среду школа Виертола была открыта: с учениками работали кризисные психологи. По всей Финляндии объявлен траур, государственные флаги были приспущены.