Финляндия и Украина подписали договор о гарантиях безопасности

By Euronews

Президенты Финляндии и Украины подписали в Киеве договор о гарантиях безопасности на десять лет. Хельсинки также предоставит новый пакет военной помощи в размере €188 млн.

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Финляндия стала восьмой страной, подписавшей с Украиной договор о гарантиях безопасности на десять лет. Соглашение заключили в Киеве во время визита президента Финляндии Александра Стубба.

Находясь в украинской столице, он также объявил о новом, уже 23-м пакете военной помощи от Хельсинки на сумму в 188 млн евро, в который войдут системы ПВО и тяжелое вооружение.

"Мы никогда не должны забывать о том, что путь к членству в ЕС и НАТО для Украины — это по определению победа Украины и поражение России и Путина", — заявил Александр Стубб.

На пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал и новый закон о снижении призывного возраста с 27 до 25 лет. По его словам, ВСУ не нуждаются в 500 тыс. новобранцев, так как на передовую могут быть отправлены войска из тыла.

"Полмиллиона нам не нужно. Я благодарен главнокомандующему за аудит. Важно, что он нашел силы в Вооруженных силах Украины. Соответствующее количество, которого не было на фронте, на фронте будет", — подчеркнул Владимир Зеленский.

В соответствии с соглашением Хельсинки предоставит Киеву еще как минимум два пакета помощи в этом году.

Во время встречи президентов Александр Стубб заявил, что у Финляндии нет причин отправлять в Украину войска. Владимир Зеленский с ним согласился. По его словам, Украина больше нуждается в вооружениях.