Интервью с галеристом Лизой Фетисовой: "Война не должна заглушать голоса русских художников"

Лиза Фетисова – галерист, арт-продюсер и устроитель эфемерных выставок современного русского искусства во французской столице. Более десяти лет назад она открыла свой салон под названием "Русская чайная" (Russiantearoom Galery) в богемном квартиле Парижа Марэ. Сегодня её галерея расположилась в престижном 16-м округе Парижа, недалеко от Булонского леса.

Миссия Лизы – познакомить европейскую публику с работами молодых мастеров из России и постсоветских стран. В её галерее особое внимание уделяется художественной фотографии, живописи акварелью и керамике.

По словам Лизы, русское искусство не должно попадать под санкции: "В произведениях российских художников, созданных до 24 февраля, даже за многие годы до вторжения, уже отражено неприятие того, что происходило в стране. Они пронизаны духом сопротивления. Зачастую в них предвосхищалось будущее. Их авторы напрямую или имплицитно боролись с режимом. И сегодня эти работы приобретают новый смысл. Теперь у них особое значение. Если сегодня западная публика отвернётся от них, проигнорирует протест, не услышит голос правды против режима, это будет лишь подпитывать силы войны, а эти свободные голоса заставят замолчать".

Бабушка Лизы родилась в Мариуполе. В 1941-м её отправили на принудительные работы в Германию. Мать Лизы родилась в сталинском лагере в Сибири. После выхода на свободу семья вернулась в Украину и обосновалась в Николаеве. В Мариуполе и Николаеве вновь прервалась мирная жизнь.

Лиза Фетисова: "История моей семьи связана с Украиной, моя бабушка родом из Мариуполя, немцы депортировали её, после окончания войны её пришлось пережить ещё и ужасы сталинизма, ГУЛАГ. А вот моя мама вспоминает счастливое детство в Украине, она говорит мне, что это лучшая страна в мире. Это как-будто тёплая шаль, которая заботливо окутывает тебя. Когда я сама повидала людей, которые приняли мою бабушку и мою маму, вернувшихся из Сибири, я почувствовала свои истоки, я обрела свой дом.

Когда началась война, во мне всё перевернулось: меня перекрыло ощущение ирреальности. На протяжении месяца мне было трудно дышать. Я спросила себя: что же делать? сворачивать проекты? закрывать галерею? сменить профессию? Но позже я сказала себе, нет, я не согласна, я буду продолжать моё дело. Я не считаю, что русское искусство важнее, чем искусство других стран, я не выступаю за то, чтобы голос русский художников заглушал всех остальных, но он должен звучать! Если их заставят замолчать, тогда война и вся последовавшая спираль ограничений победят.

Будет как в Советском Союзе: все молчали, писали в стол, создавали произведения только для узкого круга. Это будет откат назад".

В настоящее время в галерее Лизы Фетисовой проходит выставка скульптора Анны Павловой "Вторжение" ("Invasion").

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