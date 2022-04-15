Оружие как искусство

Искусство как оружие использует украинская художница Ирина. Она бежала от войны в Италию около месяца назад вместе с матерью, сыном, сестрой и племянником.

Живопись, преподавание и обучение детей были ее жизнью в Николаеве, городе на юге Украины. Но пришла война и все разрушила.

Рина Бударина, украинская художница:

— Это моя жизнь. Я занимаюсь искусством всю свою жизнь. Я не могу жить без живописи. Я поняла это много лет назад и с тех пор занимаюсь творчеством.

Ирина не могла рисовать в первые несколько дней после приезда в Италию, но потом она решила, что должна помочь детям, которые все еще остаются в ее разрушенной войной стране.

— Я решила, надо что-то делать, поскольку без рисования трудно жить.

Сейчас Ирина ежедневно обучает рисованию 100 детей через социальные сети и учебные программы.

— Я не хочу, чтобы они постоянно думали о войне - я считаю, что надо рисовать не войну, а простые детские вещи, например, кошек и собак, но не войну Ирина Бударина украинская художница

Для Ирины это смена обстановки: от дымящихся обломков и зловещих звуков войны к зелени и тишине сельской местности. Здесь она чувствует себя в безопасности, но, тем не менее, ей неспокойно, потому что Ирина искренне хочет, чтобы дети на Украине увидели эти краски и почувствовали гармонию.

Местная ассоциация волонтеров помогла художнице и ее семье бежать из родной страны и добраться до Италии. Это изменило ее жизнь.

Франческа Фламини - Ассоциация "протянутая рука - M. Риччи".

— То, что было написано в их глазах, очень поразило нас и меня особенно. Очень легко понять и представить, что переживает этот народ из-за войны, но когда ты видишь чувства в их глазах, тогда ты действительно понимаешь, что происходит".

Рина Бударина, украинская художница:

— Я осознала, что сейчас краски стали моим оружием.

Ирина не только художница, но и боец. Она надеется победить в этой войне.