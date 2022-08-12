Украинские художники живут и творят в арт-резиденции в Берлине

Более десяти миллионов человек покинули Украину после начала войны. Кто-то из них уже вернулся на родину, а кто-то обрел временный дом в другой стране. В Берлине группа украинских художников поселилась в арт-резиденции под названием Ukrainian Cultural Community, то есть "Украинское культурное сообщество".

София Есакова — одна из них. Сейчас она работает над картиной, изображающей украинских солдат, которые погибли, защищая страну.

"В первые два месяца я вообще не могла взять ни карандаш, ни кисточку в руки, ни о чем не могла думать. Всё казалось бесполезным и бестолковым из-за того, что шла война, люди умирали. Что я тут буду рисовать? Но когда я приехала сюда, ну и в Киеве еще в последние две недели, я как-то перестала отчаиваться и начала рисовать", — рассказывает девушка.

Всего в этой 500-метровой квартире с красными стенами и позолоченными потолками в Шарлоттенбурге живут 18 художников из Украины. Раньше здесь находился публичный дом, но группа увлеченных искусством немцев преобразовала помещение в арт-резиденцию для бежавших от войны украинцев.

"Думаю, это очень открытый мегаполис. Город, где пересекаются культуры, где много пространства для людей, где они могут жить, получать поддержку и встречаться друг с другом", — считает основательница проекта Сибилл Шульц.

Виктория Темнова — родом из Херсона, который был оккупирован российскими войсками в самом начале войны. Когда она жила в Киеве, была известным фэшн-фотографом и снимала для модных журналов. В Берлине она готовит выставку с довоенными фотографиями, чтобы показать, как выглядела мирная Украина.

"В моем городе теперь другое... всё. Это всё еще Украина, но без правил. С людьми, которые хотели сделать с твоим народом что-то жестокое", — говорит Виктория.

Сейчас в Берлине живут около 70 тысяч украинских беженцев. У каждого — своя история, свои печали и надежды.

Мигранты и беженцы всегда приносят что-то странам, где оказываются. Конечно же, и это не исключение. Художники, оказавшиеся здесь, в столице Германии, Берлине, привезли с собой свое искусство, свою манеру смотреть на мир в Германию.