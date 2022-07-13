"Свободная Бурятия": обращений желающих расторгнуть контракты с Минобороны стало ещё больше

Самолет со 150 уже бывшими контрактниками из Бурятии девятого июля приземлился в Улан-Удэ.

По словам сотрудников фонда "Свободная Бурятия", которые оказывали помощь молодым людям в расторжении контрактов с Минобороны, до этого к ним обратились еще как минимум 350 человек с просьбой о консультации или содействии.

Уже вернувшиеся военнослужащие сообщили, что перед отправкой на родину их несколько дней продержали в лагере на территории Луганской области, угрожая уголовным преследованием.

По данным о потерях российской армии в Украине, которые собирают различные средства массовой информации, Бурятия - один из лидеров среди регионов РФ по числу погибших.

"После этой новости про 150 вернувшихся на родину к нам стали обращаться еще интенсивнее", - рассказала Euronews глава фонда "Свободная Бурятия" Александра Гармажапова.

Александра Гармажапова, глава фонда "Свободная Бурятия" Alexandra Garmazhapova

- У нас юридический отдел с понедельника находится в таком авральном состоянии. Многие узнали, что, оказывается, можно успешно расторгнуть контракт и спрашивают, как "вытащить моего мужа", "как мне вытащить моего брата", "как мне вытащить моего сына", "как мне самому уехать"? Поэтому говорить о том, что в Бурятии сейчас толпы желающих у военкоматов, которые желают ехать в Украину, это абсолютно точно неправда. Скорее наоборот, толпы уже не желающих туда ехать.

- Как в фонде узнали о более чем 100 военнослужащих из Бурятии, которые решили расторгнуть контракты и вернуться домой?

- К главе нашего юридического отдела Андрею Ринчино обратилась в начале июня родственница одного из этих мужчин. Она рассказала, что военные пишут рапорты об увольнении, но у них есть какие-то сложности. Их обманывают, так как они не знают законов. Если, например, у военнослужащего закончился контракт, говорят, что он был продлен автоматически. У них не принимают рапорты, делая вид, что не замечают. Угрожают поставить в военный билет печать "Склонен к предательству и обману". Угрожают уголовными делами.

Когда мы создавали фонд, у нас не было понимания, как это все делать. Потом мы увидели успешный кейс Алексея Табалова, с которым также взаимодействуем. После того как оказалось, что расторгнуть контракт все-таки можно и никакого уголовного наказания за это нет, как бы ни угрожали командиры, мы опубликовали в соцсетях разъясняющие карточки с подробным объяснением, что делать военнослужащим, каков алгоритм действий, какие действия им предпринять, если у них отказываются принять рапорт и так далее. Нам потом солдаты говорили, что они часто этими карточками пользовались и пересылали их друг к другу.

- Ваш фонд был создан именно для того, чтобы помогать военнослужащим?

- Изначально собралась инициативная группа бурят, несколько человек из разных стран, которые были возмущены началом войны, и хотели выразить свою позицию. С 2015 года остался этот отвратительный мем про "боевых бурят Путина". Получилось так, что, украинцы ассоциировали эту войну часто с бурятами. Ощущение, что в Украине знают три народа в России: русские, чеченцы и буряты. Когда началась война, бурят опять кинули в пекло первыми. Естественно, у украинцев реакция: "Опять вы?!" Почему буряты?

Тогда мы собрались с ребятами из разных стран мира и решили, что должны обозначить свою позицию: мы не "боевые буряты" и тем более не "Владимира Путина", к которому мы относимся достаточно критично. Мы заявили об этом в видеоролике и на этом планировали завершить нашу активность. Но видео набрало около миллиона просмотров, и нам стали писать в том числе и из Бурятии. Писали, "наконец-то хоть кто-то высказался, что мы против войны, а то я думал я здесь такой один". И мы поняли, что в условиях военной цензуры люди, которые против войны и которых в Бурятии на самом деле много, они друг друга не видят и слышат, и находятся в подавленном состоянии.

Потом к нам обратились украинские буряты. Ведь в Украине они тоже живут. Они сказали: "Мы тоже хотим выступить против войны, потому что мы не понимаем, почему буряты вдруг оказались главным "хедлайнером" этой войны".

И в этот же момент к нам стали обращаться родственники военнослужащих: близкие тех, у кого пропал кто-то без вести, тех, у кого мужчины хотят расторгнуть контракты и вернуться. Стало очевидно, что мы уже не можем развернуться и сказать: "Знаете, ребята, мы хотели снять один ролик, и у нас не было далеко идущих планов, поэтому мы пойдем". Так инициативная группа "Буряты против войны" преобразовались в фонд "Свободная Бурятия".

- Сколько военнослужащих из Бурятии, по вашим данным, погибли или были ранены в Украине?

- По состоянию на 11 июля, 251 человек. Из них только 69 буряты по национальности. Суммарно погибших среди этнических бурятов 108 человек, если считать также военнослужащих из Забайкальского края и Иркутской области. Это довольно много.

- Население республики поддерживает боевые действия на территории Украины?

- Нет, наоборот. У меня ощущение, что не поддерживает. Когда я разговаривала с контрактником, который вернулся в апреле, он мне рассказал, что расторгают контракты очень многие. Я спросила, почему? Есть же военная ипотека, другие льготы... И он сказал такую вещь: никто из них не понимает, что они там делают. Чтобы воевать, нужна какая то цель. А какая у них может быть цель? Построение "русского мира"? Ну, извините, буряты - не русские. "Денацификация" Украины? Так буряты сталкивались многократно с проявлениями расизма и ксенофобии в Москве, в Петербурге и в других крупных городах РФ.

Поэтому мотивации-то на самом деле нет, и в Бурятии все больше и больше людей это не понимают.